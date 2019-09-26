Дополнительно почти Т5 млрд попросили на водоснабжение Жамбылской области

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Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Дополнительно почти Т5 млрд попросили на водоснабжение Жамбылской области, сообщает пресс-служба сената.

«Учитывая высокую социально-экономическую значимость данного вопроса (водоснабжения – КазТАГ) просим вас оказать содействие в выделении на 2020 год дополнительных средств в сумме Т4 919,505 млн для реализации в Жамбылской области вышеуказанных проектов при формировании республиканского бюджета на 2020-2022 годы», — обратился в четверг с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину сенатор Муратбай Жолдасбаев.

Он уточнил, что речь идет о пяти дополнительных проектах, которые, по его словам, имеют положительные заключения госэкспертизы.

«В случае поддержки бюджетных заявок пять населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой общей численностью около 40 тыс. (39 927) человек», — уточнил депутат.

В Жамбылской области, по его данным, из 373 сельских населенных пунктов области централизованным водоснабжением охвачено 199 (53,3%), нецентрализованным водоснабжением 174 населенных пункта (46,7%).

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«2019 году ведутся работы по 18 проектам, из которых 10 объектов планируется сдать в этом году. В итоге 209 населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой и показатель достигнет 56%», — уточнил Жолдасбаев.

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