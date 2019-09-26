Восстановление добычи саудовской нефти важно для сдерживания волатильности цен – ОПЕК

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова/Азиза Жамалиева. Восстановление добычи нефти Саудовской Аравией имеют решающее значение для сдерживания волатильности цен, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.

«Оперативные меры Саудовской Аравии по восстановлению добычи имеют решающее значение для сдерживания волатильности цен на нефть после того, как на мировой рынок нефти оказали влияние недавние атаки на некоторые из ее нефтяных объектов» — сказал Баркиндо в четверг на XII Евразийском форуме KAZENERGY в Нур-Султане.

Баркиндо также заявил, что ОПЕК ожидает значительного долгосрочного роста спроса на нефть, особенно в развивающихся странах.

Форум KAZENERGY проходит в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) — энергетической недели, которая продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.

Напомним, в ночь на 14 сентября йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали 10 беспилотниками предприятия Saudi Aramco на востоке королевства. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. Взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн барр, что соответствует около 50% добычи компании Saudi Aramco. Часть этих потерь Саудовская Аравия обещала компенсировать из резервных хранилищ. Теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд кубических футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. барр. сжиженного природного газа (СПГ), что наполовину сократит запасы этана и СПГ.