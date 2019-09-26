Финансирование ядерных установок Казахстана в Курчатове сократили более чем на четверть

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Финансирование ядерных установок Казахстана – стратегических объектов Национального ядерного центра (НЯЦ) в Курчатове сократили более чем на четверть, сообщает пресс-служба сената.

«Поводом нашего депутатского запроса послужило решение по сокращению выделения средств для финансирования программы по обеспечению функционирования ядерных, радиационных и электрофизических установок НЯЦ в городе Курчатове», — говорится в запросе депутатов верхней палаты парламента на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Парламентарии уточнили, что, начиная с 2014 года, из республиканского бюджета на финансирование данной программы выделялись необходимые средства в размере Т702,298 млн ежегодно. Дополнительно из внебюджетных источников НЯЦ, как отмечается, выделяет более Т450 млн в год, а ежегодные необходимые затраты на содержание установок составляют более Т1,1 млрд.

«По результатам проверки комитетом внутреннего государственного аудита МФ (министерства финансов – КазТАГ) РК в 2018 году было рекомендовано прекратить выделение средств по финансированию данного мероприятия и обеспечивать безопасность функционирования установок из внебюджетных средств. На данный момент в рамках реализации этой рекомендации министерством финансов принято решение сократить объем финансирования на Т292 млн в год. По сути, предлагается осуществлять финансирование стратегических объектов из не гарантированных, нестабильных средств по международным проектам», — подчеркнули в сенате.

Сенаторы указали на то, что целевое финансирование содержания ядерных, радиационных и электрофизических установок «в первую очередь, обусловлено необходимостью выполнения международных обязательств республики Казахстан, принятых в рамках международной «Конвенции о ядерной безопасности» от 17 июня 1994 года».

«Статья 11 Конвенции декларирует, что «каждая договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы имелись соответствующие финансовые ресурсы для поддержания безопасности каждой ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла». Закон РК «Об использовании атомной энергии» гласит, что физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии обязаны «обладать необходимыми организационными, финансовыми, материально-техническими ресурсами и иметь квалифицированный персонал для безопасной эксплуатации и технического обслуживания ядерной установки в течение всего периода жизненного цикла», — указали парламентарии.

Поэтому, подчеркнули они, НЯЦ должен «всегда располагать необходимыми, не зависящими от обстоятельств, финансовыми ресурсами для обеспечения безопасного функционирования ядерных установок государства».

«Предложенный подход финансирования работ и услуг по безопасности государственных стратегических объектов из средств, получаемых в результате хозяйственной деятельности, не соответствует принципам гарантированного обеспечения функционирования ядерных установок и создает угрозу безопасности. Полагаем, что нецелевое отвлечение финансовых средств международных контрактов на обеспечение функционирования установок может привести к пересмотру условий контрактов зарубежными заказчиками или разрыву договорных отношений. Что, в свою очередь, повлияет на содержание стратегических объектов государства», — сказано в запросе.

Сенаторы призвали принять меры по гарантированному финансированию мероприятий стратегического объекта в полном объеме.