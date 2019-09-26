Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Казахстан и Россия намерены подписать соглашение о международном автомобильном сообщении, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с настоящим соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон и транзитом по их территориям, а также с территории государства другой стороны на территорию третьего государства или с территории третьего государства на территорию государства другой стороны автотранспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации или Республике Казахстан», — говорится в представленном в четверг документе.

Также, согласно документу, планируется осуществление перевозок грузов автотранспортными средствами, не зарегистрированными в России или Казахстане, «при условии их приобретения перевозчиками государства одной стороны на территории государства другой стороны или территории третьего государства, и следования на территорию государства этой первой стороны».

«Настоящее соглашение не распространяется на вопросы, касающиеся осуществления экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения», — сказано в документе.

Ожидается, что, согласно соглашению, пограничный, таможенный, транспортный, ветеринарный, ветеринарно-санитарный и карантинный фитосанитарный контроль при перевозках лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, животных, скоропортящихся и опасных грузов, регулярных перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозке организованных групп детей будет осуществляться вне очереди

Проект соглашения вынесен на публичное обсуждение до 10 октября.