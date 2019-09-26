Проектную документацию новой солнечной электростанции подписали на KEW в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Проектную документацию новой солнечной электростанции в Жанакорганском районы Кызылординской области подписали в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Проектная документация была подписана в рамках XII Евразийского Форума KAZENERGY в Нур-Султане Аидой Ситдиковой, директором ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития – КазТАГ) по Энергетике в Евразии, Канатом Бозумбаевым, министром энергетики Республики Казахстан, и Владимиром Славев Табутовым, генеральным директором компании ХЕК-К Т (заемщик), которая является дочерним предприятием Hydroenergy Company JSC, Болгарской компании с большим опытом в области строительства, эксплуатации и обслуживания солнечных электростанций по всему миру», — сообщили в ЕБРР в четверг.

Финансовый институт подчеркнул, что в партнерстве с Green Climate Fund (GCF) продолжает поддерживать развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане, предоставив заем в размере $6,4 млн для строительства новой солнечной электростанции мощностью 10МВт в Жанакорганском районе.

«Станция будет вырабатывать более 14,8 ГВтч электроэнергии в год и поможет сократить выбросы углекислого газа на 13 тыс. тонн в год. Впервые солнечная электростанция в Казахстане будет строиться с применением аукционной системы, поддерживаемой ЕБРР для развития компетентного рынка и стимулирования инвестиций в возобновляемые источники энергии», — уточняет фининститут.

Пакет финансирования включает кредит от ЕБРР в местной валюте и в долларах США на сумму до Т1,7 млрд ($4,4 млн), а также кредит от GCF на сумму до $2 млн.

«Данный проект является десятым, реализуемым в соответствии с рамочным соглашением на общую сумму 200 млн евро для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики в Казахстане. Также в соответствии с рамочным соглашением, одобренным в 2016, GCF предоставляет софинансирование в размере 110 млн евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году ЕБРР одобрил дополнительно 300 млн. евро для данного рамочного соглашения.

«Ранее была запущена новая солнечная электростанция мощностью 30МВт в поселке Жангизтобе в Восточно-Казахстанской области. Этот проект также финансировался ЕБРР совместно с GCF. Только в 2018, в рамках проекта по «переходу к зеленой энергетике», ЕБРР проинвестировал 3,4 млн евро в «зеленые проекты», что составило 36% от общей суммы инвестиций, реализованных в регионе», — уточнили в Европейском банке реконструкции и развития.

Форум KAZENERGY проходит в рамках KEW-2019 – энергетической недели, которая продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.