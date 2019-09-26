Источник в правоохранительных органах подтвердил задержание замакима Алматинской области

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Источник в правоохранительных органах подтвердил задержание заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент агентства.

«Его (Манзорова – КазТАГ) задержали сегодня утром», — подтвердил корреспонденту МИА КазТАГ в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее в интернете была распространена информация, что 26 сентября в 4.55 Манзоров якобы был арестован и помещен под арест сотрудниками антикорупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении утверждалось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Манзоров был назначен на пост замакима Алматинской области 12 июля. До этого он с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы.