Кому в Казахстане жить хорошо?

Статистика ответила на нетривиальные вопросы: где живут самые счастливые казахстанцы? Как их зовут? Что есть счастье и депрессия?

Иногда статистики потчуют нас не только маловразумительными сухими цифрами, но и вполне себе увлекательными обобщениями. Вот вам чтиво от Комитета статистики МНЭ.

Елбасы с пеленок

Всего за 27 лет независимости имя Нурсултан получили 40882 человека, из них с датой рождения 16.12.1991 год — 14 человек. Но молодые мамы и папы не успокоились на этом и стали все чаще называть своих долгожданных балапанчиков Елбасы. Вот так прям сразу – Елбасы, и все. Уже с пеленок они Елбасы.

При этом вспоминают, наверное, о простой истине: как назовешь корабль, так он и поплывет. Все хотят плыть высоко, далеко и счастливо.

10 мальчиков, а, вернее, их предки, сделали ставку на Нұротан, а 13 пацанов откликаются на имя Нурлыжол. 17 девчат величают гордо – Тенге. Доллара, кстати, пока нет ни одного. Упущение какое-то.

Скоро подрастет целая плеяда девочек и мальчиков, чьи родители впечатлены размахом саммитов и спортивных мероприятий. 71 джигит назван родителями Самит и (зеркальное число) – 17 девочек носят имя Самита. Так кто там против увлечения внешней политикой наших вождей? Народ голосует именами!

Новое красивое имя Азиада (Азияда) носит уже 56 девчонок. Но как-то не повезло тем, кого родители назвали именем Астана. У нас в стране с таким именем-унисекс 3 девочки и 17 мальчиков. Их переименовывать будут? Мальчиков – ладно, станут Нур-Султанами. А девочек, дорогушек наших, как называть? Может, сразу даригушами?

Среди других востребованных брендов – Байтерек (58 мужских имен), Ақорда – 3 мужских и 1 женское имя, Мәңгілік (Мангилик) – 3 мужских и 2 женских имени. И еще два мальчика получили совершенно эксклюзивные имена: Бәйдібэкспо и Атазан. Последнему вообще повезло, он родился в день Конституции 10 лет назад, и патриотизм у родителей прям зашкалил – дали такое удивительное, а, главное, редкое имя, которое в переводе означает «Конституция и кодексы».

Интересно то, что туристы, побывавшие в Казахстане в 2018 году, ассоциировали нашу страну как страну гостеприимных людей (23,1%), красивых пейзажей/природы (18,1%), безопасной для путешествий (16,2%), с разнообразной кухней (8,2%), Великой степи (7,1%). Но никто не отметил этот бесспорно примечательный факт, что некоторые дети казахов носят уникальные имена…

Что нужно для счастья мужчинам?

Наши статистики абсолютно уверены, они это выяснили опытным путем в нынешнем году, что 61,8% мужчин и 58,5% женщин удовлетворены своей жизнью. Мужчинам, выходит, гораздо меньше надо для счастья.

Правда, при этом они получают рекордные зарплаты. По результатам обследования предприятий за 2018 год самая высокая заработная плата наблюдалась у пилота (1 364 877 тенге) и у бортового радиста (1 234 050 тенге), а также у специалистов по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа»: инженер по техническому надзору (845 772 тенге), инженер по бурению (837 871 тенге), инженер по креплению скважин (815 800 тенге). Практически все эти профессии – мужские. В Казахстане пилотом работает только одна женщина, а уж бурильщиц и крепильщиц точно нет.

Но некоторые мужчины, однако, считают, что не в деньгах счастье, и продолжают нести почетную вахту рыбовода (рекордно низкая заработная плата в стране – 48 182 тенге), механика (48 889 тенге), мельника (49 866 тенге).

Для того, чтобы найти материальное счастье, нужно, по идее, жить в Атырауской области — самый высокий размер среднедушевого номинального денежного дохода населения в Казахстане в 1 квартале 2019 года пришелся именно на этот регион. Здесь, если сложить все зарплаты, бонусы и золотые парашюты, и разделить на всех жителей региона, то получится страновой рекорд — 195 546 тенге.

В Казахстане вообще живет безмятежный народ. Например, в 2018 году только 17,8% безработного населения обращались в государственные органы занятости за поиском работы. А в течение последних 3-х лет из общего числа самостоятельно занятых работников — практически все, 96,4% не участвовали в государственных программах поддержки предпринимательства и занятости, из них 39,4% по причине наличия работы и отсутствия потребности в государственной поддержке. Может быть, прекратить уже штамповать социальные программы, если в народ в них не нуждается?

Но зато мы в тренде здорового образа жизни. За последние 8 лет, утверждают статистики, наблюдается рост потребления крупяных изделий (в 1,9 раза), мяса курицы (в 1,3 раза), рыбы свежей и мороженной (в 1,3 раза), фруктов свежих (в 1,3 раза). А вот потребление соли и сахара уменьшилось на 37,1% и 8,8% соответственно.

Депрессия перемещается на север

И еще несколько любопытных выкладок, в которых не очень презентабельно выглядит… Северо-Казахстанская область. До сих пор нам казалось, что наиболее депрессивным является юг Казахстана. Но, видно, произошел некий социальный тектонический сдвиг.

Самый высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости (СКР), представляющий число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) наблюдается в Туркестанской области – 4,07, самый низкий СКР сложился в городе Алматы — 1,76.

Самый высокий уровень рождаемости на 1000 человек населения в 2018 году зафиксирован в Мангистауской области — 29,72, а самый низкий — в Северо-Казахстанской области 12,93 человек.

На начало 2019 года среди регионов страны самая высокая доля населения пенсионного возраста в общей численности населения (17,7%) сложилась в Северо-Казахстанской области.

Самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни населения в 2018 году составил 76,21 года в г. Нур-Султан, а самый низкий – в Северо-Казахстанской области 71,14 года.

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