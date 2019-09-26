Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Назначен вице-министр культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Бисакаев с апреля 2019 года возглавлял АО «НК «Kazakh Tourism», до этого он с ноября 2018 года по апрель 2019 года был заместителем акима Мангистауской области, а еще раньше – с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года занимал пост руководителя управления туризма Мангистауской области.