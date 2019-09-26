Названы точные сроки начала работы общих рынков энергоресурсов ЕАЭС

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Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Названы точные сроки начала работы общих рынков энергоресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Для начала работы общего электроэнергетического рынка странам необходимо еще подготовить и утвердить пакет документов. Речь идет о проектах четырех правил функционирования общего электроэнергетического рынка союза, а также о регламентах централизованной торговли. В дальнейшем эти документы пройдут оценку регулирующего воздействия и процедуры одобрения органами союза. Это большая работа, которую ЕЭК должна выполнить совместно со странами. Она включает в себя обсуждение на самом разном уровне, с вовлечением бизнеса и профильных ведомств стран ЕАЭС. В ближайшее время будет подготовлено решение Высшего Евразийского экономического совета, которое установит сроки принятия этих актов. Все они должны вступить в силу не позднее 1 января 2025 года», — сообщил в четверг министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

Он особо отметил, что наш ЕАЭС занимает одно из ведущих мест в мире по производству энергоресурсов.

«Совокупный энергетический потенциал ЕАЭС значителен, а его эффективное использование способно стать мощным ответом на самые различные вызовы. В ЕАЭС полным ходом идет создание общего рынка электроэнергии. В мае этого года президенты стран ЕАЭС подписали международный договор об общем электроэнергетическом рынке союза. Документ определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также предусматривает соответствующие полномочия органов союза. Вместе с тем в нем определены положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке союза, регулировании и контроле их деятельности», — сказал министр ЕЭК.

Член коллегии комиссии пояснил, что только после пакетного вступления в силу новых правил может быть запущен общий рынок электроэнергии.

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«Однако, учитывая высокое влияние стоимости первичных энергоресурсов на конкурентоспособность производителей электроэнергии и большую долю электростанций, работающих на газе, в структуре генерации, полномасштабно и полноценно общий электроэнергетический рынок союза сможет заработать после создания общих рынков первичных энергоресурсов», — добавил министр.

По его словам, комиссия совместно со странами ведет подготовку к созданию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза, которые могут заработать не позднее 2025 года. Лидеры стран ЕАЭС 6 декабря 2018 года уже утвердили программы формирования этих рынков. Эксперты считают, что их запуск позволит увеличить ВВП государств «пятерки».

«Создаваемые рынки энергоресурсов открыты для участия в них энергокомпаний стран евразийской «пятерки». Архитектура общих рынков предполагает прямое взаимодействие между хозяйствующими субъектами государств-членов в области транспортировки и поставки газа, а также добычи, переработки и поставки нефти и нефтепродуктов. Торговля на общих рынках будет осуществляться как по прямым договорам, так и на биржевых площадках», — уточнил Кайкиев.

Кроме того, по его словам, полноценный запуск общих рынков нефти и нефтепродуктов «позволит повысить их доступность для хозяйствующих субъектов государств-членов и населения, расширить рынки сбыта для независимых производителей, что в конечном итоге может повлиять на снижение цен на нефтепродукты для конечных потребителей».

«Формирование общих рынков энергоресурсов союза будет способствовать устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности и росту конкурентоспособности товаров, произведенных в ЕАЭС, на мировом рынке. Все это может внести весомый вклад в упрочение интеграционного фундамента союза и стать мощным фактором развития Евразийского региона в целом», — уверены в ЕЭК.

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