Свалки горели, горят везде по всему Казахстану и будут гореть ближайшие годы

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Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Свалки горели, горят везде по всему Казахстану и будут гореть ближайшие годы, считает директор по развитию Карагандинского областного Экологического музея Дмитрий Калмыков.

«Пожары на свалках по всему Казахстану, безусловно, не частная история, а нечто, к сожалению, общее. Свалки горели, горят и будут гореть по всей республике в ближайшие годы», — прокомментировал Калмыков для КазТАГ сообщение о том, что Усть-Каменогорск вновь заволокло дымом из-за очередного пожара на городской свалке.

Свалки горят потому, продолжил эксперт, что они просто не соответствуют своему назначению.

«В Казахстане свалка – это место, куда мусор просто сваливают в кучу. А из-за отсутствия ухода за этой кучей в случае попадания источника возгорания – непотушенной сигареты, искры из выхлопной трубы грузовика, вывозящего мусор, – может начаться пожар в любой момент», — предупреждает собеседник агентства.

Кроме того, дополнил спикер, в мусоре, как правило, содержится большая масса органических отходов, которые тоже могут стать причиной возгорания.

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«Остатки пищи подвергаются так называемому безкислородному разложению, ферментируются в толще отходов, тем самым вызывая выделение, в том числе, горючего газа метана, который скапливается в толще отходов. Как раз сочетание всех перечисленных факторов делает пожары на свалках неизбежными и непредотвратимыми», — уверен Калмыков.

Для того, чтобы свалки перестали гореть, поясняет эксперт, они должны перестать быть свалками в прямом смысле слова.

«Они должны стать тем, чем они должны быть согласно требованиям законодательства – полигонами для хранения коммунальных, или, иначе говоря, твердых бытовых отходов», — убежден собеседник агентства.

На полигоне хранения твердых бытовых отходов, уточняет он, должна соблюдаться технология обработки мусора, которая включает в себя изолирование слоев.

«После каждого слоя мусора укладывается слой, например, глины. Даже такая несложная технология если не предотвратит, то, по крайней мере, ограничит или локализует распространение пожара», — подчеркивает Калмыков.

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По его мнению, Казахстану давно пора обратиться к мировому опыту.

«В той же Европе давно применяется иной способ хранения отходов. Они прессуются, из них отжимается влага, и только после этого они упаковываются в воздухонепроницаемую полимерную пленку. В результате образуются такие крупные тюки объемом примерно полтора-два кубометра. С помощью погрузчиков их складывают ровными рядами, образуя, в конце концов, нечто наподобие пирамиды», — раскрыл некоторые детали эксперт.

В таком виде, отметил собеседник агентства, отходы не могут загореться, они не выделяют никакого запаха и могут храниться внутри населенных пунктов в ожидании переработки.

«Такую довольно приличную по размерам пирамиду видел в столице Австрии – Вене, прямо в черте города», — подчеркивает спикер.

Но на этом, отметил Калмыков, способы предотвращения пожаров не заканчиваются.

«Третий способ сокращения и предотвращения пожаров на полигонах – это извлечение так называемого свалочного газа, который содержит метан с помощью насосов из скважин, пробуренных в теле полигона. Кроме предотвращения пожаров такая технология позволяет сжигать метан, получая при этом электроэнергию и тепло, и сокращая вредное воздействие на климат, так как выделяемые (полигонами – КазТАГ) углекислый газ и метан вызывают изменение климата», — разъясняет он.

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По словам эксперта, на некоторых больших свалках в Казахстане слои мусора посыпают слоем глины или грунта.

«Но на большинстве других (свалок – КазТАГ) ничего не делают, поэтому пожары неизбежны», — заметил собеседник агентства.

На вопрос, кто конкретно тормозит работу по предотвращению пожаров на свалках, спикер ответил, что «тормозит не кто, а что, а именно отсутствие законодательных обязательных требований о переработке твердых бытовых отходов (ТБО)».

«В законодательстве сейчас расплывчатые формулировки, которые никого ни к чему не обязывают. Например, местные исполнительные органы «организуют», в том числе «раздельный сбор коммунальных отходов» и «сортировку ТБО», — цитирует Калмыков.

При этом, констатирует эксперт, слово «организует» никого ни к чему не обязывает.

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«Необходимы конкретные формулировки с планом поэтапного введения запрета на захоронение непереработанного мусора», — убежден собеседник агентства.

Данный запрет работает повсеместно в развитых странах Европы, подметил спикер, а в Германии пошли еще дальше.

«Несколько лет назад у них принято решение о запрете на строительство новых полигонов и принят план закрытия существующих. Уже закрыто 30% полигонов ТБО и к 2030 году должен быть закрыт последний их них. Весь объем ТБО у них должен и будет перерабатываться. Закрытием полигонов они безвозвратно закрывают себе путь к отступлению. Почему бы и Казахстану не брать пример с той же Германии. Слабо?» — подытожил Калмыков.

Напомним, ранее сообщалось, что Усть-Каменогорск вновь заволокло дымом из-за очередного пожара на городской свалке. По последним данным, пожар удалось локализовать, но до сих пор не удается потушить.

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