Неопределенность последних месяцев ударила по мировому рынку нефти – ОПЕК

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова/Азиза Жамалиева. Неопределенность последних месяцев ударила по мировому рынку нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.

«Неопределенность последних нескольких месяцев ударила по мировому рынку нефти. Саудовская Аравия практически полностью восстановила объем поставок нефти. ОПЕК по-прежнему нацелена на стабилизацию рынка», — сказал Баркиндо в четверг на XII Евразийском форуме KAZENERGY в Нур-Султане.

Форум KAZENERGY проходит в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) — энергетической недели, которая продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.