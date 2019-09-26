«Сделает народ Казахстана еще более больным, частные клиники — еще более богатыми, а врачей превратит в рабов»

Сетевые СМИ об обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС)

Сергей ДОМНИН – «Долгожданное медстрахование» — 1 января 2020 года казахстанская система здравоохранения переходит к модели обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Пожалуй, это самая серьезная реформа в здравоохранении РК — важнейшей социальной сферы экономики — за последние 20 лет. И дело не только в возрастающей нагрузке на фонд оплаты труда и появлении Фонда социального медицинского страхования (ФСМС, в который уже два года взносы платят работодатели, а со следующего года будут платить и работники).

Нынешняя реформа здравоохранения — не только финансовая. С внедрением новой системы должны измениться правила игры на рынке медицинских услуг. Другим станет характер отношений в системе: государственные и частные клиники на относительно равных условиях конкурируют за клиента при едином закупщике медуслуг, который одновременно является и контролером их качества.

Выгоду от внедрения ОСМС, уверяют в Минздраве РК (МЗ), получат все стейкхолдеры: и медработники, и медорганизации, и население, и государство. Однако сам переход к новой системе будет непростым.

Все основные этапы подготовки реформы уже пройдены. На законодательном уровне сформирована вся требующаяся нормативно-правовая база, до сентября этого года минисмтерство завершит подготовку подзаконных актов. Приняты постановления правительства с перчнями ГОБМП и ОСМС. Отлажена работа ФСМС как стратегического закупщика медпомощи. До 1 октября планируется завершить модификацию действующих информационных систем МЗ и их интеграцию с системами других госорганов, а до конца года автоматизировать возможность выбора медорганизации и сделать доступными отдельные услуги по ОСМС через e-gov.kz.

Асылбек АМАЛБАЕВ – «Фонд, готовый ко всему» — Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начал работать за несколько лет до запуска системы ОСМС, за что неоднократно подвергался язвительной критике. На самом деле предварительный запуск помог фонду лучше подготовиться к переходу на модель обязательного медстрахования. В последние три года ФСМС накапливал средства, получал опыт администрирования, формировал методологию цифровизации системы здравоохранения РК и многоуровневую систему контроля качества медицинских услуг. К началу 2020 года все процессы, находящиеся в зоне ответственности ФСМС, будут готовы к старту ОСМС, следует из нашей беседы с председателем правления фонда Айбатыром ЖУМАГУЛОВЫМ.

Александра АЛЕХОВА — «Обязательное медстрахование — не страхование, а еще один налог» — Минздрав под видом реформ хочет облегчить себе жизнь и получить в малоподконтрольное распоряжение практически все госсредства на медицину, считает директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ — С 2020 года платить в Фонд социального медицинского страхования будут все работающие граждане. Однако услуг они будут получать ровно столько же, сколько и не платящие туда. Где справедливость реформы медицинского страхования?

Это называется принцип солидарности. У нас на эту тему были дебаты с министром здравоохранения Елжаном Биртановым. И это один из фундаментальных вопросов реформы обязательного социального медицинского страхования, который называют якобы страхованием. На самом деле взносы ОСМС — это просто новый дополнительный целевой налог с точки зрения экономического смысла, но никак не страхование.

Поскольку ваши взносы никак не зависят от вероятности вашего пользования медицинскими услугами. Этот принцип ничем не отличается от взимания налогов.

Налоги платят не все, разными размерами и все они собираются в одно место, а дальше распределяются тем, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, или на другое общественное благо. Так и с казахстанским вариантом медстрахования. Теперь просто меняется карман. Раньше расходы на здравоохранение выделялись из бюджета, и чтобы что-то расходовать, минздраву нужно было формировать бюджет, защищать его в парламенте, показывать эффективность расходов.

Сейчас деньги собираются в квазигосударственный фонд, который полностью под контролем Министерства здравоохранения. И под этой оберткой нам подают, что это якобы прогрессивная реформа медицинского страхования.

Роман ИВАНОВ — «Коррупционные риски обязательного медицинского страхования крайне высоки» — Экономист и предприниматель Асет НАУРЫЗБАЕВ говорит, что грядущие сборы бизнес воспримет просто как дополнительный налог. Но основная проблема даже не в этом. Цели вроде благие и с этими платежами люди бы смирились. Но при условии, «если бы была построена прозрачная система».

— Ясно, что людей нельзя оставлять умирать на улице и какая-то система нужна. Но у этой модели огромные коррупционные риски. И если предприниматель считает, что его взносы потом разворуют, то и никаких моральных обязательств у него не возникнет, — сказал Наурызбаев.

Он предположил, что многие бизнесмены всеми способами попытаются уйти от новых сборов. Тем более, что схемы уже отработаны. И снова вырастет «черный рынок обнала». Собственно, он и не умирал, но в последнее время с ним успешно боролись.

При этом Наурызбаев считает, что сама система медицинского страхования как таковая нужна. Но не в предлагаемом сейчас виде. Он видит рецепт в создании «рыночного поля», то есть конкуренции вместо одного монополиста.

Виктор ЯМБАЕВ, президент алматинской ассоциации предпринимателей, протестует не только против будущих взносов, но и всей системы обязательного медицинского страхования в целом. Но выход из ситуации видит другой.

— Я категорически против медицинского страхования. Задача государства – пересмотреть критерии и расширить перечень бесплатных медицинских услуг. Не нужно сбрасывать проблемы здравоохранения на полунищее население Казахстана, — заявил он.

Ямбаев полагает, что ссылки на опыт США или других западных стран, использующих систему медицинского страхования, некорректны. Поскольку о минусах этой практики никто не говорит.

— Если Токаев провозгласил, что Казахстан это социальное государство, значит, нужно идти по этому пути. Что такое социальное государство? Это доступ к образованию, медицине и так далее. Но цены постоянно растут. 2,5 млн человек нуждаются в социальной помощи, 1,8 млн самозанятых. А это скрытая безработица, — сказал он.

Аскар КУБАЙЖАНОВ – «Будем исправлять ошибки, когда кто-нибудь умрет в очереди» — Уже со следующего года в Казахстане начнет действовать новая модель медицинского обслуживания. Однако отечественные эксперты полагают, что инициаторы ОСМС излишне форсировали повсеместное внедрение. Такие «шапкозакидательские» настроения чиновников могут сыграть злую шутку.

Член Национального совета общественного доверия, социолог Гульмира ИЛЕУОВА утверждает, что большинство граждан страны исповедуют консервативные взгляды на медицину. Поэтому непродуманные реформы могут привести к полному коллапсу.

«Наш фонд неоднократно проводил исследования в сфере здравоохранения, в том числе и по внедрению обязательного медстрахования. Нельзя сказать, что подавляющее большинство населения против нововведений. Около половины респондентов говорили, что ОСМС необходимо вводить.

У людей присутствует подспудная мысль, что в здравоохранении не все в порядке, что-то не работает. Соответственно, страхование рассматривается как один из вариантов.

Вместе с тем в обществе сохраняются консервативные взгляды на систему здравоохранения. Особенно что касается детской медицины. Это одно из последних завоеваний советского строя, за которое у нас держатся».

Гульмира Илеуова рискнула предположить, что разработчиков системы обязательного страхования ждет разочарование. В итоге Казахстан получит «промежуточный вариант», не удовлетворяющий потребности пациентов.

Экономист Жарас АХМЕТОВв полагает, что обязательный платеж в фонд медстрахования является, по сути, налогом. Только поступления идут не в госказну, в на счета внебюджетной организации.

«Понятно, что это дополнительная нагрузка, ведущая к новым издержкам. Но основная проблема не в обязательном или необязательном страховании.

Вопрос заключается в организации здравоохранения в целом. Когда человек идет к врачу, он желает получить качественные услуги, за которые платит либо он сам, либо государство. Когда мы платим через фонд страхования, мы снижаем нагрузку на бюджет.

Если при внедрении новой системы не меняется обслуживание, то обновление будет лишней нагрузкой на нас с вами».

Каиргали КОНЕЕВ, детский невропатолог, кандидат медицинских наук – «Можно обойтись и без ОСМС» — По данным Министерства финансов РК, на медицинскую помощь населению на 2020-2022 годы выделяется более 4 триллионов тенге. Из них в 2020-м — 1,3 триллиона. Много это или мало? Если мы разделим на количество жителей нашей страны, то на одного человека приходится более 70 тысяч тенге. Этих денег вполне достаточно для прикрепления к медицинским услугам.

В Казахстане уже более 20 лет имеется такая страховая программа, которую практикуют многие (особенно частные) клиники. По ней стоимость базового прикрепления, куда входят разные обследования и осмотр семейного врача, варьируется от 36 до 120 тысяч тенге.

Это я к тому, что если бы мы расходовали вышеприведенные бюджетные средства по уму, то необходимости в дополнительных средствах в виде ОСМС не было бы. Даже сельское население, которое сейчас ущемлено в правах в части профессионального мед­обслуживания (туда отправляют в принудительном порядке свежеиспеченных выпускников медуниверситетов), получало бы его на высоком уровне.

Если посмотреть постановление правительства №420 по перечню гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и новый закон об ОСМС, то становится очевидным, что бесплатная помощь населению сокращена до неприличия. То, что закон, который вступит в силу с 1 января, принимался в спешном порядке, видно уже по тому, что в нем забыли прописать интересы социально уязвимых слоев населения: детей, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей.

Фактически если у человека не будет страховки, клиника имеет право выставить его за дверь, не оказав помощи. Сейчас, когда идет бурная приватизация объектов здравоохранения, поступившая таким образом клиника будет защищена со всех сторон. И не только законом.

По моему мнению, новый закон об обязательном социальном медицинском страховании сделает народ Казахстана еще более больным, частные клиники — еще более богатыми, а врачей превратит в рабов.

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