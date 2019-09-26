Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Большой социальный шок в Казахстане не за горами, считает экономист Алмас Чукин.

«Большой социальный шок не за горами, и эти молодые ребята, которые ходят непонятно зачем на митинги, могут стать большой будущей проблемой, и пора заняться экономикой всерьез, потому что никаких ЗВР (золотовалютных резервов – КазТАГ) не хватит на решение этих проблем», — написал Чукин на своей странице в Facebook.

Сегодня казахстанцев уже 18,5 млн человек, по 1 млн прироста за каждые три года. К 2030 году нас будет 23-24 млн, прогнозирует экономист.

В Казахстане, по его мнению, идет бэби-бум.

«Начиная с 2000 года количество новых детей растет с 220 тыс. в год до стабильных в 400 тыс. в последние годы», — подчеркивает экономист.

В любой другой стране все бы радовались высокой рождаемости, новым рабочим рукам, но не в сырьевой стране, где основной источник доходов – сырье из земли, отмечает он.

Динамика нарастания проблемы – стремительная.

«В прошлом году исполнилось по 18 лет 220 тыс. детей, родившимся в 2000 году. Им нужны вузы, рабочие места, жилье. Скоро их будет 300 тыс. в год, потом 400 тыс.», — отмечает Чукин.

Плюс урбанизация: сельское население в Казахстане не растет, молодежь уезжает в город.

«Что делать с молодежью в городах? Может, армию увеличить? Хотя бы на год их туда отправить и специальность дать?» — задается экономист вопросами.

Смертность в Казахстане падает.

«Мы теряем около 130 тыс. человек в год, то есть в чистую (рожденные минус умершие) население страны прирастает на 270 тыс. в год. Плюс программа по удлинению пенсионного возраста с 2016 года. Получается, что еще несколько сотен тысяч человек, еще пару-тройку лет не освободят рабочие места, и будут оставаться «в боевом строю», — констатирует эксперт.

Для контраста он приводит данные по Украине.

«Там на каждые 100 умерших рождается 51 ребенок. Они теряют естественным путем почти 300 тыс. человек в год. Плюс трудовая эмиграция. Тоже мало хорошего – кто будет стариков содержать вскорости, если молодых или нет, или уехали?» — написал Чукин.