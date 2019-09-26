Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь местами на севере, в центре и на востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0+2, на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +25+27.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +29+31.

В Акмолинской области местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Атырауской области днем местами дождь, местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Актюбинской области местами дождь, местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Костанайской области местами туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, местами туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Павлодарской области местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами туман, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, на юге и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +2+7 (на севере -2).

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +8+13.

В Туркестанской области тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Мангистауской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь. Днем +13+18, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.