Кто владеет всеми богатствами Казахстана?

На самом деле, богачи Казахстана – это сверхбогачи. 162 человека в Казахстане узурпировали более чем половину общего благосостояния населения

Глобальная аудиторская компания KPMG опубликовала отчет «Private equity market in Kazakhstan», в котором впервые проанализировала рынок частного капитала в Казахстане за последние 10 лет.

Это было сделать непросто. «Значительная степень закрытости и непрозрачности рынка private equity в Казахстане приводит к тому, что существенное число сделок не попадают в поле зрения аналитиков и экспертов, что не только затрудняет понимание отрасли (и, в частности, сделало непростым наше исследование), но и снижает привлекательность отрасли для ее участников, включая потенциальных инвесторов и предпринимателей», — отметил один из авторов аналитического отчета, управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии Сакен Жумашев.

Сакен ЖУМАШЕВ. (Фото: home.kpmg)

Он подчеркнул, что подобного уровня исследование было провести непросто, и аналитики опирались не только на имеющиеся цифры, но и стремились получить актуальные мнения участников рынка. «В ходе исследования мы провели интервью с 35 представителями отрасли private equity и опросили более 100 участников бизнес-сообщества», — подчеркнули авторы и написали внушительный список благодарностей экспертам, которые являются скорее «полевыми игроками» в бизнесе, чем теми богачами, о которых зашла речь в одной из глав исследования.

***

Так вот, эта глава – самая любопытная. «В частном сегменте важную роль играет ограниченный круг высокообеспеченных частных лиц», — подчеркнули авторы 122-страничного труда.

Итак, сенсационная статистика, которую не найти в официальных публичных документах!

Согласно отчету, взрослое население в Казахстане составляет 12 085 857 человек. Годовой доход 96,6% взрослого населения (11 711 334 человека) не превышает $10 тыс. На какой отметке находится хотя бы средний уровень, не уточняется. Но очевидно, что разброс доходов среди этой аудитории велик – начиная от тех, кто живет на грани или за чертой бедности и заканчивая, очевидно, небольшой прослойкой тех. кто не может преодолеть психологический уровень в $10 тыс. 2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от $10 тыс. до $100 тыс. 0,35% (42 301 человек) имеют годовой доход от $100 тыс. до $1 млн. 0,05% (5 838 человек) ежегодно пополняют свое благосостояние на сумму от $1 до $50 млн. И, самое главное, почти статистическая погрешность, а именно 0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства! Из них 112 человек имеют в год от $50 млн. до $80 млн. 45 человек — от $80 млн. до $800 млн. Пять человек — от $2 до $3 млрд.

Эти выводы основаны на данных финансового конгломерата Credit Suisse и авторитетного издания «Forbеs».

Но авторы исследования не особенно озабочены тем, что абсолютное меньшинство владеет более чем половиной общего богатства. Их куда больше занимает вопрос о том, что средний класс слишком малочислен в Казахстане.

«Взрослое население с состоянием от $10 тыс. до $1 млн. составляет в Казахстане порядка 3%, тогда как среднее значение в Украине и Беларуси равно 1%, по странам Индонезии, Турции, России, Бразилии – 20%, по Азиатско-Тихоокеанскому региону – 26%, по миру – 35%, в развитых странах, таких как США и Великобритания – 71%», — подчеркивают авторы исследования.

Почему Казахстан оказался в числе стран, где особенно остро ощущается финансовое неравенство? Авторы не ищут ответ на этот вопрос, у них другая задача, но они дают свои оценки этому факту.

С одной стороны, «с переходом на рыночную экономику, и сопутствующими ей форсированными процессами разгосударствления, за 27 лет активы в стране распределились недостаточно равномерно. Распределение капитала отражает структуру экономики Казахстана, где большую долю занимают высокообеспеченные частные лица и принадлежащие им компании, которые называют бизнес-конгломератами/семейными офисами».

С другой стороны, полагают эксперты, «неравномерность в распределении капитала наблюдается в ряде стран постсоветского пространства, что связано со многими факторами, включающими относительно короткой период существования частной собственности».

***

Сверхбогачей у нас настолько мало, что мы можем знать их по именам. Часть списка самых богатых казахстанцев публикуется ежегодно журналом Forbes Kazakhstan, здесь, в частности, можно посмотреть, кто вошел в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана за 2019 год. Первые пять фигурантов из этого списка также значатся в глобальном рейтинге самых состоятельных людей планеты.

Издание собирает информацию о богачах и их активах по крупицам, и тот факт, что оно учитывает только легальные и честные доходы, придает этому списку рафинированности. На самом деле ситуация с богатством и богачами может обстоять несколько иначе. Ни в одном официальном списке мы не увидим некоторых влиятельных и даже могущественных политиков, государственных служащих и топ-менеджеров национальных компаний, которые едва ли не всю свою профессиональную жизнь ротируются в государственных органах и квазигосударственных структурах и сумели нажить «непосильным трудом» целые состояния. Понятно, что к законности происхождения этого богатства могут быть вопросы.

Но, что удивительно, ситуация в Казахстане мало отличается от мировой тенденции. 3,8 млрд людей зарабатывают столько же, сколько зарабатывают 30 богачей!

Но в то же время в мире стремительно растет число миллиардеров. По некоторым данным, в 2017 году каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. А в Казахстане лишь увеличивается богатство тех, кто уже богат. Например, первая пятерка казахстанцев из списка Forbes увеличила свое состояние в прошлом году еще на $3,6 млрд. Ну и, конечно, все чаще в число богачей просачиваются дети и родственники тех, кто уже сказочно богат.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.