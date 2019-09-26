Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Причинившие ущерб государству на Т5,4 млрд фирмы распустили без решения суда в Шымкенте, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Житель Шымкента, привлеченный к уголовной ответственности в 2012 году по статье 175 (кража, в старой редакции) УК РК, работал в департаменте юстиции. Об этом и другом стало известно в ходе прокурорской проверки в департаменте юстиции. К примеру, сотрудник департамента, без решения суда распустил три организации, несмотря на то что ТОО «Корпорация Шым KZ», «Шым Сити» и «Южная корпорация 2020» причинили ущерб государству 5,4 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По мнению прокуратуры, «сотрудник вводил ложные данные в базу», и при этом, знал, что приказы о роспуске ТОО №11, №12 и №13 «подлежат к другому ТОО».

«Как выяснилось позже, введенные ложные данные принадлежали тому же сотруднику, который привлекался к уголовной ответственности. Данный факт зарегистрирован в КУИ прокуратуры Аль-Фарабийского района и заведено уголовное дело по части 2 статьи 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) УК РК», — сказано в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, выявлены и другие нарушения такие как, незаконное заверение нотариальных договоров, нарушение срока заявок физических и юридических лиц и другие.