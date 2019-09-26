Т1,13 трлн достигла в августе сумма инвестиций в долговые бумаги США в портфеле ЕНПФ

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Т1,13 трлн достигла в августе сумма инвестиций в долговые бумаги правительства США (трежерис) в портфеле АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФГ).

«По состоянию на начало сентября объем пенсионных активов, находящихся в управлении НБРК (Национального банка РК – КазТАГ), составил Т10 302,9 млрд. При разбивке портфеля по секторам, наибольшая доля инвестиций приходится на ГЦБ (государственные ценные бумаги – КазТАГ) РК – осталась на уровне 39,3%. В августе значительно выросли инвестиции в ГЦБ иностранных государств – доля в портфеле выросла с 11,4% до 16%. В частности, инвестиции в трежерис США увеличились на Т485,9 млрд до Т1 130 млрд», — говорится в распространенном в четверг анализе результатов инвестиционной деятельности ЕНПФ по итогам восьми месяцев 2019 года.

Отмечается, что доля инвестиций в банковский сектор Казахстана продолжает снижаться.

«Так, текущая стоимость акций, облигаций и депозитов в казахстанских БВУ (банках второго уровня) за отчетный месяц уменьшилась на Т14,9 млрд, до Т1 608,5 млрд, тогда как как их доля в портфеле снизилась с 16% до 15,6%», — уточнили в АФК.

Инвестиционный доход фонда по итогам восьми месяцев 2019 года составил Т465,1 млрд, что на 24,9% ниже в сравнении с аналогичном периодом прошлого года.

«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала года, составила 4,44%. При этом инфляция в стране за указанный период сложилась на уровне 3%. Таким образом, накопленная реальная доходность фонда с начала года находится на уровне 1,44%, а накопленная реальная доходность за последние 12 месяцев на уровне 2,82%. Комиссионные вознаграждения фонда в сравнении с восьмью месяцами 2018 года выросли на 5,3%, с Т34,5 млрд до Т36,3 млрд», — сказано в сообщении.