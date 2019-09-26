Еврооблигации на 1,15 млрд евро выпустило правительство Казахстана

Новости 99 0

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Еврооблигации на 1,15 млрд евро выпустило правительство Казахстана, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Правительство Республики Казахстан в лице министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн евро. Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения семь лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как заявили в минфине, «стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе СНГ».

«Так, семилетняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ. Более того, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану», — уточнили в ведомстве.

Транш с 15-летним сроком обращения, как отмечается, «стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ».

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
30153

«Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала», — сказано в сообщении.

Отмечается, что выпуску предшествовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов. Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже МФЦА. При этом, на бирже МФЦА размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS)», — уточнили в минфине.

Похожие материалы:

  1. В августе тенге был стабильным к евро и доллару и укрепился к рублю и юаню – KASE
  2. Финансовые нарушения на Т154 млрд выявил с начала года госаудит в Казахстане
  3. Сборная Казахстана проиграла России в матче отбора на Евро-2020
  4. Больше $45 млрд инвестировали США в экономику Казахстана
  5. Дефицит бюджета Казахстана за январь-август составил Т503 млрд

Новости партнеров

Загрузка...