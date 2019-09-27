Акимат Алматинской области о задержании замакима: К работе Манзорова нареканий нет

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – К работе задержанного заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова нареканий нет, сообщил руководитель пресс-службы главы региона Галымурат Жукел.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев недавно подчеркнул, что необходимо соблюдать презумпцию невиновности. Его (Манзорова – КазТАГ) вину должны доказать. Что касается его работы – мы знаем его как сильного специалиста, хорошего и отзывчивого человека. По работе в акимате Алматинской области к нему нареканий никаких нет», — сказал Жукел корреспонденту МИА КазТАГ в пятницу.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 4.55 того же дня Манзоров якобы был арестован и помещен под арест сотрудниками антикорупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении утверждалось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил редакции МИА КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально.

Манзоров был назначен на пост замакима Алматинской области 12 июля. До этого он с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы.