Ассоциации в сфере солнечной энергетики РК и РФ подписали соглашение на KEW в Нур-Султане

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Ассоциации в сфере солнечной энергетики Казахстана и России подписали соглашение на площадке Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«В рамках KEW-2019, а также XII Евразийского форума KAZENERGY на тему «Будущее источников энергии: Инновационный рост» подписано соглашение о совместной деятельности между ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» (Республика Казахстан) и НП «Ассоциацией предприятий солнечной энергетики» (Российская Федерация)», — говорится в сообщении в пятницу.

От казахстанской стороны соглашение подписано председателем совета директоров ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» Нурланом Капеновым, а от российской – председателем наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятия солнечной энергетики» Игорем Шахраем. Церемония подписания прошла в преддверии пресс-конференции, в которой приняли участие генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохамед Баркиндо, генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Предметом Соглашения являются взаимные договоренности ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» и НП «Ассоциации предприятий солнечной энергетики» по осуществлению действий, представляющих взаимный интерес: проведение совместных мероприятий по популяризации солнечной энергетики среди государственных, коммерческих организаций, экспертных сообществ и широких слоев населения, совершенствование законодательной базы и технических нормативов, реализация образовательных программ, создание благоприятных условий для развития солнечной энергетики в Казахстане и России», — уточнили в минэнерго.

По мнению исполнительного директора ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» Тимура Шалабаева, соглашение придаст импульс для развития сотрудничества в сфере солнечной энергетики между бизнесом и экспертным сообществом двух стран.

«Для Казахстана и России – стран с развитой традиционной энергетикой – чрезвычайно важно объединять усилия по развитию солнечной и альтеративной энергетики в целом. Особенно это актуально для наших стран в свете больших территорий, удаленности населенных пунктов и дефицита в обеспеченности электроэнергией отдельных регионов. И если вопросы политики в сфере ВИЭ (возобновляемых источников энергии – КазТАГ) относятся больше к компетенциям государственных органов, то непосредственно внедрением проектов занимается сам бизнес. Поэтому сотрудничество двух бизнес-ассоциацией – это вклад бизнеса в развитие солнечной энергетики в наших странах», — сказал Шалабаев.

По информации минэнерго, за первое полугодие 2019 года установленная мощность электрической энергии объектами ВИЭ составила 733,54 МВт, из них солнечными электростанциями 299,77 МВт или 41%.

«При этом, выработка электроэнергии объектами ВИЭ составила 922,95 млн кВтч, где доля солнечной электроэнергии составила 24,5%. Доля вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии составила 1,77%. Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за первое полугодие 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года составляет 31,7%», — уточнили в ведомстве.

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» (SPAQ) создано в 2018 году в качестве объединения инвесторов, девелоперов, производителей оборудования, международных финансовых институтов, исследовательских и проектных институтов в сфере солнечной энергетики. SPAQ является учредителем и организатором Solar Fest Qazaqstan – ключевой диалоговой площадкой в стране по вопросам развития ВИЭ. SPAQ является аккредитованным объединением в министерстве энергетики Казахстана.

НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» зарегистрировано министерством юстиции России в октябре 2011 года. Деятельность этого отраслевого объединения направлена на комплексное развитие в России инновационной индустрии – солнечной энергетики и создание благоприятных условий для выхода российской высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки.

KEW-2019 – энергетическая неделя, которая проходит с 23 по 27 сентября в Нур-Султане. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.