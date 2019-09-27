«Почему коммуникация государства и общества не работает?». «Ситуация с пенсиями – угроза национальной безопасности». «Какие секреты таятся в гипотетическом законе о статусе педагога». «Если дадим жилье митингующим, завтра на улицы выйдут все»

Сетевой Казахстан 27 сентября 2019г.

INFORMBURO . KZ . Никита ШАТАЛОВ – «Страна советов. Почему коммуникация государства и общества не работает?» — В действительности государству, которое сейчас представляет себя единственным носителем суверенитета, необходимо принять факт объективной действительности, что граждане сами могут о себе позаботиться и допустить, что «Асгард там, где асгардцы», что каждый отдельный человек тоже несёт ответственность за провалы и успехи государства. Реформа выборного и партийного законодательства – это самая небольшая вещь, которую предстоит сделать, чтобы люди почувствовали ответственность за страну. Важно, чтобы участие в строительстве «счастливого Казахстана будущего» не заканчивалось в тот момент, когда человек опускает бюллетень в урну, а продолжалось бы в непрерывной коммуникации людей, которые раньше и не знали о существовании друг друга. А формы диалога – будь то общественные советы или сход жителей дома в центре Аркалыка – это уже частности.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Если дадим жилье митингующим, завтра на улицы выйдут все — министр Абаев» — Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ прокомментировал прошедшие в столице митинги многодетных матерей — «Государство не отказывается от своих обязательств. Но если мы сейчас поддадимся давлению и раздадим квартиры митингующим, то завтра на митинг за квартирами выйдут все«, — сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар». Он отметил, что вышедшие на площадь женщины требуют квартиры вне очереди, что нарушает принцип справедливого распределения государственной помощи. «После этой стихийной акции выяснилось, что у многих из них есть вполне трудоспособные мужья, также выяснилось, что у отдельных участниц акций уже есть жилье. Многим из них списаны кредиты, оказывается адресная социальная помощь«, — добавил министр.

TODAY . KZ . «Сенаторы просят запретить приводить детей на митинги» — Сауле АЙТПАЕВА считает, что назрела потребность в изменениях законодательства для предотвращения опасного для детей пребывания на митингах.

FORBES . KZ . «Беби-бум застал правительство Казахстана врасплох» — Какие демографические тенденции переживает республика, как долго продлится демографический взрыв и почему из страны уезжают больше, чем возвращаются, объясняет учёный-демограф, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Жанна АУБАКИРОВА — Тенденция роста рождаемости наблюдается в Казахстане с начала 2000-х. Основные причины определены динамикой возрастной структуры населения. Во второй половине 80-х годов XX века в Казахстане наблюдался очень высокий уровень рождаемости как результат реализации репродуктивных возможностей поколения, рождённого во время демографического взрыва 1950-1960-х. Проще говоря, в середине XX века родилось много детей, а потом стали рождаться их дети. В настоящее время мы наблюдаем третью демографическую волну, когда в брачный возраст вступили «восьмидесятники». Если исходить из инерционного потенциала, то в 20-е годы XXI века мы будем наблюдать снижение уровня рождаемости, так как в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение 90-х годов.

KAPITAL . KZ . «ОСМС: катализатор перемен» — 1 января 2020 года казахстанская система здравоохранения переходит к модели обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Пожалуй, это самая серьезная реформа в здравоохранении РК – важнейшей социальной сферы экономики – за последние 20 лет. И дело не только в возрастающей нагрузке на фонд оплаты труда и появлении Фонда социального медицинского страхования (ФСМС, в который уже два года взносы платят работодатели, а со следующего года будут платить и работники). Нынешняя реформа здравоохранения – не только финансовая. С внедрением новой системы должны измениться правила игры на рынке медицинских услуг. Другим станет характер отношений в системе: государственные и частные клиники на относительно равных условиях конкурируют за клиента при едином закупщике медуслуг, который одновременно является и контролером их качества.

KURSIV . KZ . «Что происходит на рынке платной медицины в Казахстане» — В Казахстане каждый гражданин имеет право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи за счет средств госбюджета. Но из-за нежелания ждать в очередях или, рассчитывая на помощь специалиста более высокой квалификации, соотечественники обращаются в частные клиники. «Курсив» поинтересовался последними тенденциями на рынке частных медицинских услуг.

CARAVAN . KZ . «Таинственные траты: какие секреты таятся в гипотетическом законе о статусе педагога» — Законопроект есть, а что там написано – педагоги не знают. Один триллион 202 миллиарда тенге дополнительно потребуется на реализацию закона “О статусе педагога”. Причем 214 миллиардов – уже в 2020 году. Такие цифры озвучил министр образования Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, презентуя этот документ мажилисменам. Странно. Закон еще не принят, какие его статьи потребуют большего финансирования, какие меньшего – никто сейчас сказать не может. Но эти суммы уже заложены. Телега впереди лошади? При этом текста самого последнего варианта законопроекта на сайте министерства нет. Педагогическое сообщество не в курсе, что ему именно предлагают. Директор образовательного центра “TMpressio”, эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ пожимает плечами: – Мне трудно судить о том, чего я в глаза не видел. Сумма огромная. А на что ее именно собираются тратить? На каких уровнях? В какой период? Комментировать можно только то, что Асхат Канатович четко артикулировал.

«И целого дела мало: после недельного ареста главврач Канат Тезекбаев вышел из СИЗО» — В прошлую пятницу в Алматы арестовали главного врача 4-й городской больницы Каната ТЕЗЕКБАЕВА. Под стражей его продержали около шести суток. Ранее в СИЗО попал анестезиолог той же больницы Аскар ТУНГУШБАЕВ. В эту среду ближе к ночи их отпустили под подписку о невыезде. Медиков обвинили в непрофессионализме. Якобы они виновны в смерти заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана КУДЕБАЕВА. Мы попытались восстановить картину событий. Хотя в деле больше вопросов, чем ответов, получить которые нет возможности, поскольку идет следствие.

EXCLUSIVE . KZ . «Ситуация с пенсиями – угроза национальной безопасности» — Иначе говоря, если в ближайшее время не начать структурные реформы экономики, строительство новых предприятий, если не взяться за слом пресловутой сырьевой модели, то накопительная пенсионная система так и останется довеском к «солидарке» — советскому наследию, которое, совсем как тот чемодан без ручки, бросить невозможно, а нести тяжело… Где взять на это средства? А в том же ЕНПФ! Там сейчас лежит сумма, сравнимая с инвестициями, вложенными в основной капитал – вот и бросить бы эти внушительные деньги на диверсификацию экономики. Это ведь не просто заводы и фабрики, это новые рабочие места, новая прибавочная стоимость. Понятно, что задача – не из простых: надо просчитывать экономический эффект, искать рынки сбыта, готовить кадры.

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