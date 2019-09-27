Молодые люди - будь то латыши, литовцы или эстонцы – главным образом желают, чтобы их воспринимали как европейцев с севера, а не с востока. Другими словами - как новых скандинавов

Французская ежедневная газета Les Échos, специализирующаяся на финансово-экономической тематике, опубликовала статью Доминика Моиси под названием «La Russie, si proche, si loin des pays Baltes» — «Россия, такая близкая и такая далекая на взгляд со стороны прибалтийских стран».

В предисловии к ней говорится так: «Память о массовых истреблениях, совершенных Советским Союзом, все еще жива в республиках Прибалтики, которые уповают на Европейский Союз и НАТО в противостоянии с путинской Россией».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Географически Россия находится так близко (к Прибалтике), и исторически она завела себе привычку «вновь и вновь возвращаться», как мне напомнил с юмором и не без опаски один из моих собеседников.

В действительности русские всегда рядом присутствуют. В Латвии приморский курорт Юрмала, находящийся недалеко от Риги, кажется колонизированным состоятельными россиянами, подавшимися сюда в поисках безопасности для своих богатств и для себя лично.

Когда я прохожу мимо роскошного особняка с видом на Балтийское море, меня внимательно осматривают два вооруженных охранника, говорящих по-русски друг с другом. Складывается такое впечатление, будто они, одетые в черную униформу, шагнули в реальность прямо из норвежского телесериала «Оккупированные». Где это я нахожусь – в Прибалтике или в какой-либо стране Латинской Америки, где покой очень богатых людей защищают военизированная охрана и высокие стены?

Самые богатые олигархи, несомненно, находятся в Лондоне. Рига, географически и культурно близкая, принимает обладателей состояний поменьше размером.

Прибалтийцы готовы вписаться в шаблон Европейского Союза. Преимущества такого выбора чрезвычайно велики и чрезмерно заметны. Что же касается тесного сотрудничества между собой, оно представляется менее очевидным и естественным. Молодые люди — будь то латыши, литовцы или эстонцы – главным образом хотят, чтобы их воспринимали как европейцев с севера, а не с востока. Другими словами — как новых скандинавов. И желают, чтобы их закрепление на Западе осуществлялось через Север».

Получается, молодые прибалтийцы желают, чтобы их воспринимали не как уроженцев восточноевропейских стран бывшего социалистического блока или содружества, а как представителей североевропейских наций или же, иначе говоря, как своего рода скандинавов. Это, наверное, нормально. Ненормально же другое. То, что у этих крохотных прибалтийских наций, двести с лишним лет (Литва) или даже почти все триста лет (Латвия и Эстония), находившихся в составе сначала Российской империи, а потом Советского Союза, нет такого солидного экономического потенциала, какой есть у тех настоящих скандинавских стран – у Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. А одной прибалтийско-скандинавской гордыней сыт не будешь. Поэтому, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что нынешней Литве, Латвии и Эстонии кажутся свойственными противоречивость духовных и материальных устремлений. Душой литовцы, латыши и эстонцы необратимо тянутся к Северу и Западу. А вот кормиться они желали бы за счет Востока и Юга. Вернее – за счет посредничества между бывшими «братскими» по Союзу ССР республиками, расположенными восточнее и южнее от них, и европейскими государствами, находящимися к северу и западу от них.

Все бы ничего, да только Россию, крупнейшую экономику постсоветского пространства, такой расклад явно не устраивает. Москва определенно хочет избавиться от посредничества бывших «братьев» по Союзу ССР или по социалистическому лагерю, ныне входящих в состав так называемого «Балтийско—Черноморского союза против России». Тому подтверждение – прокладка трубопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», призванных доставлять российскую продукцию непосредственно на дальне-зарубежный европейский рынок.

В этих условиях взор прибалтийцев обращается к Центральной Азии. Прежде всего – к Казахстану. Теперь они — как сами заявляют – намерены стать «мостом» для центрально-азиатских республик, выводящим их «на остальной европейский рынок». В общем, что называется, на юго-восточной окраине бывшего СССР нашли тех, за счет кого можно кормиться, продолжая душой стремиться к Северу и Западу и видя в себе настоящих скандинавов.

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