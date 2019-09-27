Финансирование целей устойчивого развития позволит создать 380 млн рабочих мест – ООН

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Финансирование целей устойчивого развития позволит создать 380 млн рабочих мест, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«380 млн новых рабочих мест и бизнес-возможности, исчисляющиеся триллионами долларов. Таких результатов международное сообщество сможет добиться, если не пожалеет денег на достижение целей устойчивого развития», — сообщили в ООН в пятницу.

Эксперты организации убеждают мировых лидеров в том, что цели – это не просто попытка изменить к лучшему жизнь миллиардов людей на планете, но и финансово выгодный проект.

Однако отмечается, что до сих пор призывы и аргументы ООН не работали – «средства, необходимые для осуществления 17-ти целей, а это $5-7 трлн в год, не поступают в полном объеме».

«Деньги у мирового сообщества есть. Глобальные финансовые активы в настоящий момент оцениваются в $200 трлн. То есть речь идет о том, чтобы ежегодно тратить всего порядка 2,5-3,5% от этой суммы на социальное развитие. Это долгосрочные инвестиции в будущее человечества», — подчеркивают в ООН.

Недостаток финансирования в организации объясняют целым рядом факторов, в том числе – отсутствием устойчивого экономического роста во многих регионах мира, увеличением неравенства и глобальной долговой нагрузки, а также беспрецедентными ограничительными мерами в сфере мировой торговли, известными как «торговые войны».

«Международное сообщество не сможет достичь целей в области устойчивого развития без фундаментальных изменений в международной финансовой системе, которые позволят нам противостоять насущным глобальным угрозам и восстановить доверие к механизмам международного сотрудничества», — считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным организации, потоки прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны в 2018 году выросли, но они по-прежнему распределяются неравномерно, «к тому же инвесторы обходят вниманием многие наименее развитые страны».

«Цели устойчивого развития – это 17 задач, которые все страны-члены ООН согласились решить к 2030 году. Среди них – ликвидация нищеты и голода, борьба с изменением климата, обеспечение всеобщего качественного образования и медицинского обслуживания, достойных условий труда для всех жителей планеты и глобального экономического роста», — уточнили в организации.