Война Миров. Импичмент для президента Трампа

Холодная гражданская война в американской элите вышла на новый виток

В США убить президента гораздо легче, чем отстранить от власти с помощью процедуры импичмента, о чем свидетельствует американская политическая история. И, тем не менее, демократы в лице Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей конгресса, заявили о начале официальных слушаний по импичменту президента Дональда Трампа. Для демократической партии будет крахом поражение на предстоящих президентских выборах, поэтому против действующего главы Белого дома идут в ход любые средства. Повод для импичмента выбран опасный – комбинации вокруг Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, на Украине. Но утопающий хватается за змею.

Если описывать происходящее в политической жизни США в марксистской терминологии, то там ведется активная борьба между национальной буржуазией и транснациональной. Нынешний хозяин Овального кабинета Дональд Трамп – это фронт-мен национальной буржуазии. Можно еще добавить, что он представляет промышленное крыло американской буржуазии, однако транснациональные капиталисты по определению имеют приставку «финансовые», поскольку именно финансистам в качестве операционной территории нужен весь мир.

Дональд ТРАМП. (Фото: thehill.com)

Свалить президент Трампа с помощью импичмента – дело практически невыполнимое. И вовсе не потому, что один шанс на миллион выпадает в девяти случаях из десяти. Просто помимо большинства голосов в палате представителей нужно еще две трети поддерживающих импичмент сенаторов. А как раз в сенате у республиканцев большинство, плюс поддержка Дональда Трампа в рядах родной партии в районе 90%.

Почему же демократы идут на столь редкий в американской внутренней политике шаг? В первую очередь можно говорить об информационной составляющей. Большинство медиа-ресурсов в руках демократической партии, а значит связка «Трамп – импичмент» будет несколько месяцев присутствовать в информационном поле. В отношении президента Билла Клинтона импичмент тянулся четыре месяце и, в конце концов, вылился в поражение кандидата от демократической партии на следующих выборах Альберта Гора.

Тот факт, что в качестве повода для импичмента избран сюжет на украинском поле, где против Хантера Байдена сначала было открыто судебное разбирательство, а потом под давлением Джо Байдена уволен генеральный прокурор, тоже свидетельствует об отчаянном положении демократов. Дональду Трампу ставится в вину злоупотребление властью ради личных целей: якобы он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского и манипулировал военной помощью Киеву, добиваясь от того компромата на вероятного соперника по выборам 2020 года бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Но ведь в таком раскладе и Байдена-старшего запросто можно обвинить в злоупотреблении властью, когда он добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году, который чересчур активно интересовался деятельностью фирмы Burisma, где Хантер Байден получал зарплату $50 тысяч в месяц. Кстати, со стороны Трампа за поведение Джо Байдена ухватился Рудольф Джулиани, сейчас личный адвокат главы Белого дома, а в прошлом республиканский мэр Нью-Йорка.

О степени конфронтации и внутреннего накала в американском истеблишменте свидетельствует сам момент, в который происходит начало процедуры импичмента. США фактически в состоянии торговой войны с Китаем, которая в случае плохого исхода грозит Вашингтону утратой мирового лидерства. Не решены проблемы с Россией и Турцией, а с европейскими союзниками и Канадой отношения плохи, как никогда. Но все это не останавливает американский правящий класс от яростных внутренних разборок, что показывает как высочайший уровень сделанных ставок, так и говорит о фактической холодной гражданской войне в истеблишменте.

Разыгрывание «украинской карты» ставит в сложное положение президента Украины и все политическое руководство этой страны. В условиях неопределенности, когда на ближайших президентских выборах могут взять верх хоть республиканцы, хоть демократы, стратегическая политическая ошибка может очень дорого стоить. В любом случае Киев будет использоваться в качестве разменного козыря в большой внутриамериканской игре, где пытаются реализовать прямо противоположные сценарии.

Президент Трамп ведет себя не как лидер глобальной империи, а в качестве руководителя национального государства, пусть и очень большого и мощного. Отсюда его мелочная торговля от Мексики до Польши, которая с точки зрения глобальных элит, чей фронт-офис сегодня находится в штабе демократической партии, воспринимается как местечковая, вредная и опасная. Однако Дональд Трамп не может себя вести иначе, ведь глобальный сценарий уже существенно обескровил реальный сектор экономики США, а с нею и национальный сегмент американской буржуазии. Промышленный бизнес США от распада глобальных финансовых и торговых структур не умрет, тогда как для транснациональных финансистов распад нынешних международных финансовых и торговых институтов фактически смертелен. Как минимум, о прежнем богатстве и влиянии глобальным банкирам и биржевым спекулянтам в случае сворачивания действующего проекта придется забыть.

Запуск процедуры импичмента против президента главной страны в мире неизбежно подорвет политическое, экономическое и военное влияние США. Косвенным индикатором снижения мощи Вашингтона выступает количество государств в ООН, которые голосуют за выносимые Белым домом резолюции. Их число медленно, однако неуклонно сокращается год за годом. Нэнси Пелоси в конгрессе США фонтанирует всевозможными законопроектами и прочими инициативами, направленными на сужение возможностей президента Трампа в любых сферах. Фактически нынешний глава Овального кабинета первый, кого американские законодатели так системно и последовательно обкладывают ограничениями, будь то отношения с НАТО или Россией, из-за чего реально мешают ему работать и принимать решения. Никто не сядет за стол переговоров с человеком, который не подтвержден реальными полномочиями, а демократы стараются отгрызть у президента хотя бы часть из них в пользу конгресса при любом удобном случае.

Хиллари Клинтон тем временем обвинила Дональда Трампа в предательстве и поддержала импичмент. Из этого можно сделать вывод о том, что ядро демократической партии держится заодно и постарается выжать лимон импичмента до последней капли. Однако сделать это будет трудно, поскольку на сегодняшний день большинство опрашиваемых социологическими службами американцев идею импичмента не одобряют.

Сами фразы, на которых строится обвинение президента, довольно сомнительные. «Ходят слухи о сыне Байдена, что Байден прекратил расследование, и многие хотят узнать больше об этом, – сказал Дональд Трамп в беседе с президентом Зеленским. – Поэтому, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором [США], было бы здорово». Президент Украины на это ответил: «Мы привлекли новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, поскольку мы хотим создать правительство нового формата, нового типа. И в этом Вы для нас великий учитель». Надо быть отпетыми оптимистами, чтобы с такими картами выходить против нынешнего главы Белого дома. Похоже, более весомых аргументов у конкурирующего крыла американского истеблишмента просто нет, а сроки давят.

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