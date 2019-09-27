Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Механизм смены поставщиков электроэнергии предлагают антимонополисты Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Казахстанские потребители смогут выбирать энергоснабжающую организацию по опыту Германии, если предусмотреть механизм смены поставщиков услуг», — сообщили в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в пятницу.

Антимонопольное ведомство отмечает, что присутствие на рынке электроэнергии вертикально-интегрированных, аффилированных между собой производящих энергопередающих и энергоснабжающих организаций, ограничивает доступ на рынок независимых поставщиков электрической энергии.

«Конкуренция между энергоснабжающими компаниями за более дешевую электроэнергию и за потребителей положительно скажется на конечной стоимости их услуг для населения, но для этого необходимо рассмотреть возможность поэтапной отмены государственного регулирования для повышения инвестиционной привлекательности рынка», — предупреждают антимонополисты.

На заседании рабочей группы рассказали, что на германском рынке электроэнергии потребитель с помощью специального сайта, обеспечивающего сравнение ценовых предложений поставщиков электричества и заключение с ними соглашений, может определить оптимальный для своих нужд тариф, затем, посредством различных способов связи (телефон, интернет, офис) направляет заявку на заключение договора. Данная процедура занимает около двух недель и позволяет потребителю получать скидки до 30%.