Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие трое суток в ряде областей Казахстана

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Дожди и похолодание ожидаются ожидаются в ближайшие трое суток в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики. А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до -1-5», — сообщается в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 28-30 сентября.

По данным синоптиков, на юге и юго-востоке республики после 30-градусной жары в понедельник столбики термометров днем покажут только +12+18.