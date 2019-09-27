Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Новый порядок проведения митингов, пикетов и демонстраций хотят установить власти Алматы, передает корреспондент агентства.

«В целях рационального использования объектов городской инфраструктуры в интересах большинства жителей и гостей города Алматы, обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении массовых общественно-политических мероприятий, в соответствии со статьей 10 закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Алматы VІ-го созыва решил: 1. Утвердить: 1) порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) места, предоставляемые для проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций согласно приложению 2 к настоящему решению», — говорится в проекте решения алматинского маслихата.

В качестве мест для проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций гормаслихат предлагает сквер за кинотеатром «Сары Арка» в микрорайоне №4 и парк «Южный», что по улице Жарокова, на углу улицы Ходжанова.

Сам порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций состоит из 18 пунктов.

МИА КазТАГ публикует весь текст предлагаемого властями Алматы документа:

Порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций

1. О проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подается заявление в местный исполнительный орган – акимат г. Алматы.

2. Заявления о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подают уполномоченные трудовых коллективов, общественных объединений или отдельных групп граждан Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

3. Заявление о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подается в письменной форме не позднее чем за 10 дней до намеченной даты их проведения. В заявлении указываются цель, форма, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества уполномоченных (организаторов) и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка, место их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок подачи заявления исчисляется со дня его регистрации в местном исполнительном органе.

4. Акимат г. Алматы рассматривает заявление и сообщает уполномоченным (организаторам) о принятом решении не позднее, чем за пять дней до даты проведения мероприятия, указанного в заявлении.

5. В случае несоблюдения требований пункта 3 настоящего Порядка при подаче заявления о проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций акиматом г. Алматы дается официальный ответ с разъяснением для устранения недостатков. Сроки рассмотрения нового заявления исчисляются с момента его поступления.

6. Акимат г. Алматы, в целях обеспечения прав и свобод других лиц, общественной безопасности, а также нормального функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленных насаждений и малых архитектурных форм, при необходимости предлагает обратившимся с заявлением иные время и место проведения мероприятия.

7. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации, а также выступления их участников проводятся в соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные сроки и в обусловленном месте.

8. При проведении собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций уполномоченные (организаторы), а также иные участники обязаны соблюдать общественный порядок.

9. Организаторами и участниками мероприятия не допускаются:

1) препятствование движению транспорта и пешеходов;

2) создание помех для бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры населенного пункта;

3) установление юрт, палаток, иных временных сооружений без согласования с местным исполнительными органами;

4) вмешательство в любой форме в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятия;

5) нанесение ущерба зеленым насаждениям, малым архитектурным формам;

6) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы, которые могут быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц.

7) участие в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

10. В местах проведения собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации не допускается:

1) распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

2) использование транспарантов, лозунгов, иных материалов (визуальных, аудио-видео), а также публичные выступления, содержащие призывы к нарушению общественного порядка, совершению преступлений, а также оскорблений.

11. В случае получения отказа местного исполнительного органа в проведении митинга, собрания, шествия, пикета и демонстрации или, когда состоялось решение об отказе, организаторы (уполномоченные) обязаны незамедлительно принять меры, направленные на отмену подготовительных мероприятий и соответствующему оповещению об этом всех потенциальных участников.

12. Акимат города Алматы запрещает собрание, митинг, шествие, пикетирование или демонстрацию, если целью их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, сословной исключительности, насильственное ниспровержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность республики, а также нарушение других положений Конституции, законов и иных нормативных актов Республики Казахстан, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан. Все собрания, митинги, шествия, пикеты или демонстрации должны носить мирный характер.

13. Не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также у организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (городской общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и другими энергоносителями) и учреждений здравоохранения и образования.

14. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации должны быть безусловно прекращены по требованию представителя акимата г. Алматы в случаях, когда:

— не было подано заявление;

— состоялось решение об отказе;

— нарушен порядок их проведения, а также при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушение общественного порядка.

15. В случае отказа от выполнения законных требований представителя акимата г. Алматы, по его указанию органами внутренних дел принимаются необходимые меры по прекращению собрания, митинга, шествия, пикета, демонстрации и т.п.

16. Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Материальный ущерб, причиненный во время проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций их участниками гражданам, общественным объединениям, государству, подлежит возмещению в установленном законом порядке.

18. Все дополнительные затраты на проведение собрания, митинга, шествия, пикета и демонстрации (по охране общественного порядка, предоставлению помещений, санитарной очистке, освещению и техническому оснащению и др.) возмещаются их организаторами.

Проект решения алматинского маслихата вынесен на публичное обсуждение до 8 октября.