Почти Т531 млрд выдали за 12 лет из госбюджета на пополнение уставного капитала «КазАгро»

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Почти Т531 млрд выдали за 12 лет из госбюджета на пополнение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», передает корреспондент агентства.

«Для реализации государственной политики по стимулированию развития АПК (агропромышленного комплекса – КазТАГ) из республиканского бюджета практически ежегодно выделяются средства на пополнение уставного капитала холдинга. С 2007 года по 2019 год на пополнение уставного капитала холдинга и его дочерних компаний направлено порядка Т530,8 млрд целевых бюджетных средств для финансирования приоритетных программ поддержки субъектов АПК», — говорится в представленной в пятницу стратегии развития нацхолдинга на 2020-2029 годы.

Также отмечается, что группа компаний холдинга осуществляет привлечение финансовых средств из других источников.

«В частности, в 2009 году из Национального фонда привлечен заем в сумме Т120 млрд. С 2010 года ежегодно выделяется бюджетный кредит со сроком погашения в конце года для финансирования весенне-полевых и уборочных работ и иных краткосрочных программ поддержки субъектов АПК», — уточнили разработчики стратегии.

В 2018 году годы в структуре фондирования деятельности «КазАгро» бюджетные средства составили в среднем порядка 38%, собственные средства ДО – 38%, привлеченные средства – 3%, средства Национального фонда – 9%.

«Помимо этого, дочерние компании холдинга, выполняя функции агентов по программам развития предпринимательства и поддержки занятости, привлекают заемные средства из бюджетов местных исполнительных органов для последующего кредитования», — сказано в документе.

Проект постановления правительства об утверждении стратегии вынесен на публичное обсуждение до 11 октября.