Спорткомитет при совете министров обороны СНГ возглавил представитель Казахстана

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Спортивный комитет при совете министров обороны СНГ возглавил представитель Казахстана, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Председатель спортивного комитета – начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) министерства обороны РК Айталап Кургамбаев избран председателем спортивного комитета при совете министров обороны государств-участников СНГ. Об этом стало известно на заседании комитета, прошедшем сегодня в Алматы», — сообщили в минобороны РК в пятницу.

Спорткомитет при совете министров обороны СНГ функционирует с марта 1999 года и разрабатывает предложения по основным направлениям развития физической подготовки и спорта в вооруженных силах государств-участников содружества.

«В пределах своей компетенции орган координирует взаимодействие спорткомитетов в вопросах взаимного обмена специалистами, научными, методическими и другими материалами, проведение совместных спортивных мероприятий и научно-исследовательских работ, реализацию соглашений и других документов в области физической подготовки и спорта. Кроме того, комитет обеспечивает совет министров обороны государств-участников СНГ информационно-аналитическими и другими материалами по проблемам сотрудничества в области физической подготовки и спорта, рассматривает результаты и итоги совместных решений и проектов», — уточнили в оборонном ведомстве Казахстана.