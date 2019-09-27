Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Россия изменила условия транзита продукции трех белорусских компаний в Казахстан, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Выявлены новые белорусские компании-посредники: ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край», которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан, Армению. В связи с этим, Россельхознадзор c 27 сентября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию Российской Федерации в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии о намерении принять данную продукцию.