Всегда ли белый халат, мундир и мантия — лечение, законность и правосудие?

Общество 107 0
Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова о резонансных делах врачей Каната Тезекбаева, Аскара Тунгушбаева и Эльмиры Малиевой

Новости партнеров

Загрузка...