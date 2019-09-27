Всегда ли белый халат, мундир и мантия — лечение, законность и правосудие? 27.09.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 107 0 Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова о резонансных делах врачей Каната Тезекбаева, Аскара Тунгушбаева и Эльмиры Малиевой Похожие материалы: Токаев поручил АП, минздраву и акиму Алматы взять на контроль дело об аресте врача Экс-сотрудники российского банка обратились к Токаеву по поводу выплаты своих зарплат Бывший топ-менеджер «Казцинка» вошел в состав правления «Евразийской группы» Дело Матаевых возможно будет пересмотрено Суд санкционировал арест главврача алматинской горбольницы на два месяца