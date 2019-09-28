Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ– Дожди ожидаются в субботу почти во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северный циклон с районов Карского моря будет продолжать оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, днем на юго-западе сильные. Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 метров в секунду, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0+2, на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем +8+10.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +24+26.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +28+30.

В Костанайской области днем дождь, ночью местами дождь, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами небольшие осадки со снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Акмолинской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем местами дождь, ночью дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса, на юго-западе и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью 0+5 (на севере и востоке -3).

В Восточно-Казахстанской области местами дождь, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +7+12.

В Алматинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Жамбылской области местами дождь с грозой, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду, в западной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Мангистауской области ночью дождь, местами сильный, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Актюбинской области днем местами небольшой дождь, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Туркестанской области местами дождь с грозой, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь, местами туман, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Атырауской области днем местами дождь, местами туман. Днем +13+18. Ночью +5+10.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +5+10.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться подъемы уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — уточнили синоптики.