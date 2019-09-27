Токаев внес поправки в указ Назарбаева о внеочередной аттестации полицейских

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес поправки в указ первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о внеочередной аттестации полицейских, передает корреспондент агентства.

«В положении о высшей аттестационной комиссии при президенте Республики Казахстан по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом («О проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан» – КазТАГ): подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: «1) проведение внеочередной аттестации: председателей комитетов административной полиции, миграционной службы и их заместителей; начальников департаментов центрального аппарата министерства внутренних дел Республики Казахстан и их заместителей; начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, а также их заместителей; начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института и их заместителей», — говорится в указе Токаева.

В указе Назарбаева вместо формулировки «начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института и их заместителей» была формулировка «начальников Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института, учебного центра министерства внутренних дел (город Шымкент) и их заместителей. Также исключена формулировка «кандидатов в состав центральной аттестационной комиссии органов внутренних дел Республики Казахстан».

Кроме того, в новой редакции изложены правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Казахстана.

Напомним, указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан Назарбаев подписал 19 марта.