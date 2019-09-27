Выход инфляции за пределы 6% прогнозирует Нацбанк РК в первом квартале 2020 года

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В первом квартале 2020 года инфляция может выйти за пределы 6%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Виталий Тутушкин.

«Есть риск того, что в следующем году инфляция выйдет за пределы 6%, что связано со статистическим эффектом, который будет какое-то время сохраняться. Плюс, мы видим, что в этом году сильно растут доходы населения», — сообщил Тутушкин корреспонденту МИА КазТАГ в кулуарах второй научно-практической конференции Национального банка в пятницу в Алматы.

Директор департамента пояснил причины инфляции.

«Я не говорю, что население виновато в инфляции. Тем не менее, стимулируется спрос: потребительский, инвестиционный, государство финансирует большие социальные расходы. Все это влияет на потребление населения», — сказал он.

По его словам, по законам экономики, когда спрос растет при фиксированном предложении, цены будут повышаться.

«Инфляция по итогам августа – 5,5%. Пока она находится в пределах целевого коридора 4-6%. До конца года мы ожидаем, что инфляция повысится в годовом выражении, но останется в пределах коридора», — считает менеджер Нацбанка.

По его мнению, рост инфляции связан с тем, что ряд товаров растет быстрее, чем другие и быстрее, чем ожидается, и чем это было в 2018 году.

«Более высокие темпы роста цен на мясо, хлеб будут сохраняться еще какое-то время. Плюс есть так называемый «статистический эффект», как, например, в прошлом году инфляция была в сентябре-октябре достаточно низкая по сравнению с историческими темпами. Это было во многом связано с ценами на бензин, тогда, если помните, они резко снизились в течение одного месяца. Этот эффект пропадет и за счет этого инфляция статистически повысится», — пояснил он.

Поэтому, добавил собеседник агентства, в Нацбанке ожидают, что в первом квартале 2020 года «инфляция все-таки еще подрастет».

«Она (инфляция – КазТАГ), возможно, выйдет за пределы коридора. Ненадолго. Уже к середине года (инфляция – КазТАГ) стабилизируется. По итогам 2020 года на уровне 5,5% мы ожидаем инфляцию. А к концу этого года – 5,7-5,8%», — резюмировал Тутушкин.