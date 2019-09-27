Высказывания главы ЕАБР о единой валюте противоречат договору ЕАЭС – Нацбанк РК

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Высказывания председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова о единой валюте противоречат договоренностям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Высказывания руководства ЕАБР (о единой валюте – КазТАГ) не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках ЕАЭС», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Финансовый регулятор Казахстана напомнил, что основные направления евразийской интеграции определены договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

«В соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 договора о ЕАЭС предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС. Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики», — подчеркнули в Нацбанке Казахстана.

Также регулятор указал, что в соответствии с договором о ЕАЭС, «ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором».

«ЕАБР учрежден на основании межгосударственного соглашения за пределами договора о ЕАЭС. В настоящее время членами ЕАБР являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Деятельность ЕАБР направлена на финансирование инвестиционных проектов государств-членов для развития инфраструктуры (транспорт и электроэнергетика), а также поддержку проектов в области промышленного производства. Объем инвестиционного портфеля ЕАБР составляет $3,545 млрд, из них на долю Республики Казахстан приходится 39,7% от общего объема», — уточнил финрегулятор.

25 сентября Бельянинов в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос об единой валюте для стран ЕАЭС заявил, что единой валютой должен быть рубль. Также он заявил, что ЕАБР – «это прообраз» будущего центрального банка ЕАЭС, «только без права денежной эмиссии».

«Просто видно, что на финансовом рынке необходима какая-то единая надстройка в общем экономическом пространстве», — заявил Бельянинов.