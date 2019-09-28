Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы состоялся санкционированный митинг феминисток движения KazFem.

«Я считаю, что в нормальном здоровом гражданском обществе необходимо, чтобы люди, когда происходит какая-то проблема, или назревает какая-то проблема — а проблема с правами женщин у нас критическая, ситуация с положением женщин катастрофическая — в эти моменты люди должны иметь возможность собираться, проговаривать свои проблемы и заявлять громко о том, что мы хотим изменить», — сказала активистка движения Вероника Фонова на митинге в субботу.

При этом она отметила, что члены движения подавали 36 заявок на проведение митингов, но получили разрешение только на один.

«На этом митинге мы затрагиваем все проблемы, которые касаются женщин. Мы подавали 36 заявлений (на проведение митингов — КазТАГ) — это было сексуальное насилие, бытовое, были проблемы проституированных женщин — мы хотели бы, чтобы наказывали клиентов, а не самих женщин, гоняли, избивали и забирали у них документы, мы хотели бы привлечь внимание к тому, что в женских колониях происходит насилие, как физическое, так и сексуальное, мы видим сколько детей рождается в колониях, хотя у этих женщин вообще не было свиданий. К сожалению, государство этого не слышит, или не хочет слышать», — добавила В.Фонова.

Отвечая на вопрос о том, как члены KazFem относятся к методам движения Femen, В.Фонова ответила, что «никак к Femen не относится».

«Никак. Я к ним не отношусь. Я не слежу за их политической карьерой. Я не знаю, как они действуют», — сказала она.

Собравшиеся скандировали лозунги «Свобода, сестринство, феминизм!», «Все люди — сестры!», «Сам стирай свои носки!» и др.