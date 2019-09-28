Возможность отмены роуминга между странами-участницами обсуждают в ЕАЭС

Алматы. 28 сентября. КазТАГ– Возможность отмены роуминга между странами-участницами обсуждают в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В рамках встречи были достигнуты договоренности о необходимости расширения полномочий ЕЭК и совершенствования права союза. В частности, в сфере применения положений договора о ЕАЭС в отношении субъектов третьих стран, контроля сделок, оказывающих влияние на состояние конкуренции, изъятия дохода, полученного предприятием путем нарушения общих правил конкуренции, и другие. (…) Также участники наметили перспективы работы ЕЭК по возможной отмене роуминга между государствами-членами», — сообщили в комиссии по итогам совещания представителей стран ЕАЭС в Бишкеке.

Отмечается, что на сегодняшний день, с целью выработки единого подхода к ценообразованию на услуги по пропуску трафика, проводится ряд рабочих совещаний с участием государств-членов, представителей уполномоченных органов и операторов сотовой связи стран ЕАЭС.