Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – АО ДБ «Альфа-Банк» выиграл суд у экс-сотрудников в Казахстане по делу о выплате премий, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«24 сентября 2019 года Верховный суд РК принял решение в пользу АО ДБ «Альфа-Банк» по делу об иске экс-сотрудников. Ранее они требовали незаслуженные бонусы на сумму почти в Т47 млн и пытались повлиять на решение суда через публикацию недостоверной информации в СМИ. Верховный суд РК также обязал истца выплатить фактически понесенные судебные расходы. После вынесения в окончательной форме постановления Верховного суда РК в ближайшее время будут отменены все принятые обеспечительные меры, в том числе временное ограничение на выезд из РК первого руководителя банка», — говорится в сообщении в понедельник.

В финансовом учреждении обратили внимание на то, что основная заработная плата, полагающаяся по закону, «была выплачена бывшим работникам в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства».

«Отметим, что премии выдаются работникам исключительно на усмотрение руководства банка в соответствии внутренними нормативными документами. АО ДБ «Альфа-Банк» входит в крупную международную банковскую группу, при этом является резидентом Республики Казахстан. Банк соблюдает требования законодательства РК и в полном объеме исполняет все принятые обязательства. Во всех вышеуказанных судебных процессах «Альфа-Банк» действовал в рамках правового поля», — подчеркнули в финучреждении.

Ранее сообщалось, что группа экс-сотрудников российского АО ДБ «Альфа-Банк» обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу выплаты своих зарплат. По их словам, поводом для их обращения к президенту, в совет безопасности при президенте под председательством Елбасы, в агентство по борьбе с коррупцией, Верховный суд и генеральную прокуратуру послужили решения судей Медеуского районного суда города Алматы Тимура Жумамуратова и Досбола Акетаева, выраженные, по словам бывших работников финучреждения, «в вынесении заведомо незаконных актов, в результате чего были нарушены законные права и интересы граждан Казахстана».