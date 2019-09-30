Почему Нур-Султан соглашается на бессрочное пребывание в роли «мальчика для битья» в рамках деятельности клуба равноправных государств под названием ОБСЕ?

Не лучше ли взять да просто выйти оттуда, создав прецедент для других центрально-азиатских государств?! В особенности в силу того, что все они к Европе отношения не имеют

Издание L’actualité со ссылкой на информационное агентство La Presse Canadienne опубликовало переданную из Оттавы статью Ли Бертиома под названием «Pas d’observateurs de l’OSCE cette fois-ci au scrutin fédéral» — «На этот раз на федеральных выборах нет наблюдателей от ОБСЕ».

В ней говорится так: «Организация по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на этот раз не станет развертывать миссию наблюдателей на выборах в Канаде, несмотря на озабоченность по поводу роли третьих сторон, кибернетической безопасности и социальных сетей в ходе этой избирательной кампании.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в состав которого, наряду с 56 другими государствами-членами организации, входит и Канада, направляло наблюдателей на федеральные выборы 2015 года.

В этот раз ОБСЕ заявила, что миссия по наблюдению (за очередными канадскими выборами) не состоится из-за нехватки ресурсов».

Вот что интересно. Ресурсы для отправки наблюдателей на состоявшиеся всего тремя месяцами ранее президентские выборы в Казахстане, который по большому счету — согласно уже многократно и без всяких экивоков выраженному европейцами и североамериканцами мнению — никакого отношения к европейским делам не имеет и никак не ассоциируется с европейскими ценностями, у ОБСЕ нашлись. А вот для осуществления аналогичной миссии в Канаде теперь – не находятся. И никого это в западном мире, похоже, не заботит. И никто в набат в такой связи не бьет. Объяснение этому находится, должно быть, очень простое. В Казахстане, мол, была и есть серьезная проблема с закреплением подлинных демократических порядков и надлежащего отношения к правам человека, а в Канаде они давным-давно утверждены и остаются незыблемыми. Так что в первом случае миссия – насущная необходимость, а во втором – простая формальность.

Все это, в общем-то, понятно и особых возражений не вызывает. Но вместе с тем напрашивается такой почти риторический вопрос: получается, наблюдательские миссии БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека) признаются функционально полезными только в тех случаях, когда речь идет о наблюдении за выборами в таких постсоветских государствах, как Россия и Казахстан? Если да, то это напоминает игру в одни ворота или же, иначе говоря, нечестную игру, на которую вряд ли стоило бы соглашаться. Учредительные документы ОБСЕ предполагают взаимодействие на основе принципов равноправия всех входящих в состав этой организации государств-членов. На практике же получается, что одним отводится роль априори не могущих ошибаться менторов, а другим – априори тяготеющих к совершению ошибок или нарушений учеников. Такой вывод есть, чем проиллюстрировать.

Президентские выборы в прошлом году состоялись в Российской Федерации, а в этом – в Республике Казахстан. В обоих случаях априори можно было предположить, что они постфактум удостоятся серьезной критики со стороны наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Что, в общем-то, и случилось. Мы тут за Россию не собираемся говорить. Она сама вполне способна за себя постоять. Наш разговор только о Казахстане. Вернее – о двусмысленности его положения в составе ОБСЕ. С одной стороны он является равноправным членом этой организации, а с другой – он там, так сказать, по определению обречен на то, что им без конца помыкали другие, «более равноправные» партнеры.

Мы тут не собираемся утверждать, что поводов для критики в казахстанском случае (в частности) не было. Их хватало. Недоумение у нас возникает здесь не в связи с ними, а в связи с соглашательской готовностью Нур-Султана на бессрочное пребывание в роли «мальчика для битья» в рамках деятельности клуба равноправных государств под названием ОБСЕ. Не лучше ли взять да просто выйти оттуда, создав прецедент для других центрально-азиатских государств?! В особенности в силу того, что все они к Европе отношения не имеют и оказались включенными в состав этой общеевропейской организации в качестве государств, прежде являвшихся союзными республиками СССР.

В мире за пределами Европы хватает государств, которые вовсе не проводят сколько-нибудь демократических хотя бы по форме выборов и при этом удостаиваются всемерной поддержки США и других ведущих западных держав. Взять хотя бы монархии региона Персидского залива. Там они в демократию не играют. Может, они в этой связи по-своему правы. Потому что наш случай как нельзя лучше свидетельствует о том, что игра в демократию при демократической незрелости общества и государства обходится стране очень дорого.

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