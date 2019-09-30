Антимонополисты Казахстана обвинили КМГ и СNPC в ограничении доступа к нефти

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антимонополисты Казахстана обвинили АО «КазМунайГаз» (КМГ) и China National Petroleum Corporation (АО «СNPC») в ограничении доступа к нефти, передает корреспондент агентства.

«На нефтяном рынке страны вертикально-интегрированные нефтяные компании занимают более 60% на рынке нефти, более 80% на рынке оптовой реализации и более 95% на рынке переработки нефти. Основными вертикально-интегрированными компаниями являются группа компаний АО «КазМунайГаз» и АО «СNPC», которые, в свою очередь, интегрированы от добычи нефти, ее переработки до розничной реализации конечным потребителям с АЗС», — сказал председатель комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики Рустам Ахметов на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в понедельник.

Антимонополисты пришли к выводу, что крупные нефтяные компании, имея в своем распоряжении весь цикл производства нефтепродуктов, в конечном счете, реализуют бензин и дизельное топливо по ценам наравне с мелкими розничными реализаторами, которые, в свою очередь, вынуждено получают нефтепродукты с надбавкой множества посредников.

«Независимые представители МСБ на рынке нефтепродуктов сталкиваются с проблемами заключения договоров на поставку нефти с недропользователями и ее переработки с перерабатывающими заводами, в результате чего не имеют равного доступа к первичному сырью, необходимого для исключения издержек непродуктивных посредников и создания здоровой ценовой конкуренции среди АЗС», — добавили в антимонопольном ведомстве.

Ахметов также сообщил, что в настоящее время на рассмотрении антимонопольного органа находится 27 жалоб на необоснованные отказы в реализации нефтепродуктов.