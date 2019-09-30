Четыре подряд победы «Барыса» в КХЛ, очередной провал Ильи Ильина и других казахстанских штангистов, фактическое троевластие в футбольном чемпионате РК и анонс боя Геннадия Головкина

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: снова неутешительные результаты

В Паттайя (Таиланд) завершился чемпионат мира. Снова, как и в прошлом году, сборная Казахстана выступила крайне неудачно. Серебряная медаль, завоеванная Игорем Соном в неолимпийской весовой категории до 55 кг, о чем мы сообщали неделю назад, так и осталась для нее единственной. А в олимпийских весах, где конкуренция была выше, лучшим результатом стало 4-е место Зульфии Чиншанло (тоже до 55 кг, но у женщин), которая при этом довольно много проиграла победительнице.

На снимке: Илья ИЛЬИН

Снова разочаровал четырехкратный чемпион мира Илья Ильин (до 96 кг). Он стал лишь 13-м, подняв в сумме 363 кг – на 47 меньше, чем завоевавший «золото» китаец, и на 31 меньше, чем бронзовый призер из Грузии. Это очень большое отставание. Олимпийский чемпион Ниджат Рахимов (до 81 кг) расположился на 17-й итоговой позиции, проиграв медалистам 30 кг и больше. Бронзовый призер последних летних Игр Денис Уланов, даже выступая в неолимпийском весе (до 89 кг), где сильных соперников было немного, занял 10-е место, а еще один казахстанец Ибрагим Берсанов (до 109 кг) – 19-е.

Такие результаты свидетельствуют о серьезном кризисе, который переживает отечественная тяжелая атлетика. А ведь именно штангисты были главными добытчиками медалей для Казахстана на трех предыдущих Олимпиадах.

Чемпионат прошел под знаком превосходства китайцев – они победили в 10 весовых категорий из 20. Соответственно в их активе 10 наград высшей пробы (в общей сложности 18 медалей). Следом расположились сборные КНДР – 2 (9), Армении – 2 (4), США, Беларуси, Колумбии, Грузии…

Легкая атлетика: надежда на Ольгу Рыпакову и эстафетную команду

В минувшую пятницу в столице Катара стартовал чемпионат мира по легкой атлетике – едва ли не главное событие мирового спорта в нынешнем году. Чтобы попасть на него, требовалось выполнить довольно высокие нормативы. Из казахстанцев с ними справились только Ольга Рыпакова (тройной прыжок), Ольга Сафронова (100 и 200 метров), Михаил Литвин (400 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Георгий Шейко (спортивная ходьба, 20 км), а также женская эстафетная команда в беге 4х100 метров. Всего же в чемпионате принимают участие около двух тысяч атлетов из 209 стран. Наиболее полно представлены, как обычно, США (159 спортсменов).

На снимке: Ольга САФРОНОВА

Уже в субботу на старт 100-метровки вышла Сафронова. Имея в нынешнем сезоне результат 11,17, она могла позволить себе в предварительном раунде пробежать дистанцию на одну десятую долю секунды медленнее, чтобы попасть в число 24-х полуфиналисток, однако показала только 11,40 и выбыла из дальнейшей борьбы. Впрочем, главные надежды с ней мы связываем в эстафете, которую она побежит вместе с Элиной Михиной, Светланой Голендовой и Риммой Кашафутдиновой. У нашей команды 11-й результат в сезоне, и у нее есть определенные шансы попасть в финальную восьмерку, что, помимо всего прочего, гарантирует путевку на Олимпиаду.

Что касается Рыпаковой, которая на предыдущем чемпионате мира завоевала «бронзу», то в течение двух последних сезонов она не совершала дальние прыжки. Но наша прыгунья известна своим умением собраться в решающий момент. Квалификационные соревнования в этой дисциплине состоятся 3-го, а финальные – 5-го октября.

Хоккей: «Барыс» поднялся на 2-е место в Восточной конференции

После двух «сухих» побед в Алматы казахстанский клуб выиграл два матча в гостях. Это позволило ему подняться на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. От лидера – «Автомобилиста» из Екатеринбурга – он отстает на три очка, но при этом провел на две игры меньше.

На минувшей неделе «Барыс» гостил в Челябинской области. Этот выезд начался поединком в Магнитогорске с местным «Металлургом», который очень неудачно начал нынешний чемпионат. Уже в самом дебюте встречи канадский защитник нашей команды Джесси Блэкер открыл счет своим голам в КХЛ. В начале второго периода хозяева сравняли счет, а ближе к середине третьего получили преимущество в два игрока. Однако «Барыс» выстоял, после чего сам провел две результативные атаки, которые завершили Никита Михайлис и Корбен Найт – 3:1.

Спустя два дня подопечные Андрея Скабелки были уже в областном центре – Челябинске, где их ждали хоккеисты «Трактора». Матч, в котором соперники уделили главное внимание обороне собственных ворот, при этом стремясь не заработать удалений, получился абсолютно равным. В середине первого периода команды обменялись голами (в составе «Барыса» отличился Даррен Диц), второй прошел без заброшенных шайб, а в середине третьего Найт принес нашему клубу победу – 2:1.

Бокс: Геннадий Головкин сойдется на ринге с сильным украинцем

На этой неделе в ночь с 5 на 6 октября казахстанец Геннадий Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко. На кону будет стоять титул чемпиона по версии IBF (одной из четырех наиболее престижных организаций профессионального бокса) в среднем весе. Им до недавнего времени владел мексиканец Сауль Альварес, лишившийся пояса из-за отказа биться с Деревянченко.

На снимке: Геннадий ГОЛОВКИН и Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Украинцу в конце октября исполнится 34, на профессиональном ринге он провел 24 поединка, проиграв только однажды – год назад американцу Дэниелу Джейкобсу, который, в свою очередь, весной 2017-го уступил Головкину, а в мае с.г. Альваресу (оба раза оказав достойное сопротивление). Кстати, в рейтинге средневесов по версии авторитетного журнала Ring первые три места занимают как раз таки Альварес, Головкин и Джейкобс, а 8-м идет Деревянченко.

Букмекеры отдают предпочтение казахстанцу: ставки на его победу принимаются с коэффициентом от 1,20 до 1,27 (то есть, по их мнению, вероятность успеха Головкина составляет примерно 75 процентов). Бой состоится в Нью-Йорке, на арене знаменитого спортивного комплекса «Мэдисон Сквер Гарден».

Волейбол: сборная РК выбыла из борьбы за олимпийскую путевку

Неудачно выступила сборная Казахстана на мужском чемпионате Азии/Океании, который прошел в столице Ирана и на котором, помимо медалей, оспаривалось право продолжить борьбу за олимпийские путевки в Токио.

По итогам предыдущего первенства двухлетней давности наши волейболисты завоевали «серебро» (надо признать, что тогда не все команды-соперницы выступали сильнейшими составами), поэтому перед нынешним чемпионатом они получили второй номер «посева» и соответственно попали не в самую сильную группу. Однако уже в стартовом матче, весьма драматичном, проиграли индусам – 2:3 (29:31, 14:25, 30:28, 25:18, 9:15) и тем самым загнали себя в сложную ситуацию. Потом была победа над командой Омана – 3:0 (25:21, 28:26, 25:15). Но поражение 0:3 от китайцев привело к тому, что казахстанцы стали в своей группе лишь 3-ми. А это означало, что им придется довольствоваться борьбой за 9-16 места.

Впрочем, оставался еще один стимул. Дело в том, что право принять участие в квалификационном турнире к Олимпиаде получали 8 сильнейших команд. А в «топ-8» чемпионата попала в том числе и сборная Японии, хозяйка будущих Игр, которая имеет автоматический допуск к ОИ. Значит, в квалификационном турнире ее должна заменить 9-я команда по итогам первенства Азии/Океании.

Спор за 9-16 места проходил по двухступенчатой системе. В конце концов, определились две сборные, которым и предстояло в очном поединке разыграть девятую вакансию, – Казахстана и Катара. Этот матч, к сожалению, сложился не в пользу наших волейболистов – 1:3 (12:25, 18:25, 31:29, 19:25).

Итоговое положение («топ-10»): 1.Иран. 2.Австралия. 3.Япония. 4.Южная Корея. 5.Тайпей. 6.Китай. 7.Пакистан. 8.Индия. 9.Катар. 10.Казахстан.

Футбол: борьба за «золото» становится интригующей

В казахстанской премьер-лиге состоялись матчи 28-го тура. Долго лидировавший «Тобол» не смог одержать победу в домашнем поединке, чем воспользовались два других претендента на золотые медали «Кайрат» и «Астана», которые теперь сравнялись с костанайским клубом по потерянным очкам. До конца первенства осталось пять туров.

«Тобол» – «Жетысу» 0:0. Семиреченская команда в предыдущем туре нанесла поражение действующему чемпиону страны, а теперь в гостях отобрала очки у лидера нынешнего сезона. Хозяева поля, и ранее испытывавшие проблемы с организацией атакующей игры, не смогли преодолеть грамотно выстроенную оборону «Жетысу».

«Астана» – «Кайсар» 3:0. Любители футбола стали уже забывать о существовании такого нападающего, как Сергей Хижниченко, который десять лет назад в совсем еще юном возрасте довольно ярко дебютировал в национальной сборной. Но теперь он, будучи включенным в основной состав «Астаны», напомнил о себе двумя забитыми мячами.

«Кайрат» – «Ордабасы» 4:1. Алматинская команда довольно легко разобралась с шымкентской, которая, похоже, окончательно отказалась от притязаний на призовое место. Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола забил свой 17-й гол в чемпионате и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров.

«Иртыш» – «Шахтер» 4:2. До перерыва хозяева пропустили два мяча, а во втором тайме ответили четырьмя своими результативными атаками. Эта победа, по сути, обезопасила их от угрозы покинуть высший дивизион.

«Атырау» – «Окжетпес» 2:2. Команде из нефтяной столицы, ведущей «борьбу за выживание», необходима была победа. Однако уже в самом начале матча она осталась в меньшинстве из-за удаления одного из футболистов. Это сказалось и на ее игре, и на результате.

«Актобе» – «Тараз» 2:2. Хозяева поля ушли от поражения незадолго до конца поединка. Впрочем, ничья их вряд ли устроила – она, скорее, приблизила вылет актюбинской команды из премьер-лиги.

Турнирное положение: «Кайрат» и «Тобол» – по 59 очков, «Астана» – 56 (один матч в запасе), «Ордабасы» – 52, «Жетысу» – 45, «Кайсар» – 40, «Окжетпес» – 34 (один матч в запасе), «Шахтер» – 33, «Иртыш» – 28, «Тараз» – 21, «Атырау» – 20, «Актобе» – 12.

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