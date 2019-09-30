Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем на $167 млн на реконструкцию 89 км автодороги между Актобе и Кандыагашем, сообщает пресс-служба финансового института.

«АБР одобрил заем в размере $167,02 млн на проект, в рамках которого будет проведена реконструкция участка автодороги протяженностью 89 км между Актобе и Кандыагашем, которая соединит основные торговые маршруты в Казахстане, обеспечивая тем самым эффективность транспортного сообщения страны, развитие торговой деятельности и повышение безопасности дорожного движения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заявил главный специалист АБР по транспорту Жанбо Нин, «Казахстан обладает огромным потенциалом, чтобы стать крупным торговым и транзитным центром в Центральной Азии, однако транспортный сектор страны, особенно автодорожная сеть, требует модернизации и улучшения».

«Современный и эффективно функционирующий транспортный сектор будет способствовать экономическому росту, повышению конкурентоспособности страны и качества жизни ее населения», — сказал Нин.

В АБР отметили, что благодаря своему географическому положению, Казахстан может стать мостом между Азией и Европой.

«Страна граничит с Российской Федерацией на севере и западе; Китайской Народной Республикой на востоке; и Кыргызской Республикой, Узбекистаном и Туркменистаном на юге. Благодаря выходу к Каспийскому морю, страна также имеет доступ к Западной Европе через свои порты. Однако состояние автодорожной сети Казахстана ухудшается, при этом в хорошем состоянии находятся только около одной пятой дорог страны», — добавили в банке.

Отмечается, что при поддержке АБР будет проведена модернизация существующей двухполосной автомагистрали, соединяющей Актобе и Кандыагаш, до категории разделенной четырехполосной автомагистрали, оборудованной климатоустойчивыми средствами обеспечения безопасности и объектами дорожного сервиса, учитывающими гендерные аспекты.

«В рамках проекта будет проведена реконструкция всех мостов, строительство двух новых объездных дорог в обход деревень и повышен уровень безопасности на автомобильных дорогах. Проект также позволит улучшить сообщение между двумя коридорами (1 и 6) Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которые являются важными торговыми путями в Российскую Федерацию и Европейский Союз – два основных торговых партнера Казахстана», — сказано в сообщении.

В АБР уточнили, что заем будет предоставлен АО «НК «КазАвтоЖол», созданной в 2013 году, которая отвечает за планирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание национальных автомобильных дорог Казахстана.

«Проект также позволит повысить институциональный потенциал «КазАвтоЖола» путем предоставления оборудования, укомплектования персоналом и проведения обучения по вопросам финансового управления, закупок, управления проектами, учета социальных и гендерных защитных мер», — добавили в финучреждении.

АБР декларирует приверженность целям достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, искоренению крайней бедности. В 2018 году АБР выделил новые займы и гранты на сумму $21,6 млрд. Банк был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.