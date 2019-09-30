До 4% ВВП ежегодно теряет Казахстан из-за различных ДТП – АБР

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – До 4% валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно теряет Казахстан из-за различных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает пресс-служба Азиатского банка развития (АБР).

«Плохое состояние автомобильных дорог также является фактором, способствующим ДТП, что подчеркивает необходимость улучшения оборудования дорог средствами обеспечения безопасности и повышения осведомленности населения о безопасности дорожного движения. Так, ДТП обходятся Казахстану примерно в $2-4 млрд в год, что составляет около 4% ВВП страны в 2013 году», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Смертность в результате ДТП в Казахстане, по данным финансового учреждения, составляет примерно 21,9 случаев на 100 тыс. человек, «что в четыре раза превышает аналогичный средний показатель в странах Западной Европы».

Напомним, ранее сообщалось, что АБР одобрил заем на $167,02 млн на реконструкцию 89 км автодороги между Актобе и Кандыагашем. Как уточнили в банке, в рамках проекта будет проведена реконструкция всех мостов, строительство двух новых объездных дорог в обход деревень и повышен уровень безопасности на автомобильных дорогах. По информации АБР, проект также позволит улучшить сообщение между двумя коридорами (1 и 6) Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), «которые являются важными торговыми путями в Российскую Федерацию и Европейский Союз – два основных торговых партнера Казахстана».