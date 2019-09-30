Почти на 55% выросла за пять месяцев доля ссудного портфеля в структуре БВУ Казахстана

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Почти на 55% выросла за пять месяцев доля ссудного портфеля в структуре казахстанских банков второго уровня (БВУ), сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

«Умеренная положительная динамика кредитного портфеля системы продолжилась пять месяцев кряду. При этом за август ссудный портфель БВУ по остаткам увеличился на Т142,4 млрд до отметки Т13,9 трлн, после роста на Т67,3 млрд в июле. Таким образом, увеличение за апрель-август составило 6,2% или Т811,8 млрд. На фоне вышесказанного доля ссудного портфеля в структуре активов БВУ выросла до 54,7% с 54,3% ранее», — сообщили в АФК в понедельник, представляя анализ сводной отчетности банковского сектора на начало сентября 2019 года.

По данным ассоциации, лидерами по приросту ссудного портфеля в августе стали «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБ) (+Т34,6 млрд), «АТФБанк» (+Т39,8 млрд) и ДБ «Сбербанк» (+Т23,8 млрд). Как уточнили в АФК, в актуальном опросе банков по кредитованию отмечается рост спроса на кредитные ресурсы со стороны заемщиков, а также смягчение условий корпоративного кредитования.

«В августе брутто-выдача новых кредитов составила Т1,3 трлн, что вблизи аналогичного показателя прошлого года (+0,6%). С начала года было выдано новых кредитов на сумму Т9,4 трлн в сравнении с Т8,5 трлн за аналогичный период прошлого года (+10,9%). Прогнозное значение годовой выдачи новых кредитов, основанное на текущей динамике кредитования, составляет Т14,1 трлн», — сказано в сообщении.