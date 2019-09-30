Здание детсада хотят отдать Назарбаев Интеллектуальным школам в Нур-Султане

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Здание детского сада хотят отдать автономной организации образования (АОО) «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Передать из коммунальной собственности города Нур-Султан в собственность АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» здание детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: город Нур-Султан, район «Есиль», улица Е321 (проектное наименование), здание № 6/1, с земельным участком общей площадью 1,1077 га, в том числе оборудование, технику, мебель, инвентарь, предназначенные для его функционирования», — говорится в проекте постановления столичного акимата.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 2 октября.