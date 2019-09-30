Астана. 30 сентября. КазТАГ – Руководители отделов строительства Рудного и Аркалыка задержаны по подозрению в коррупции, сообщает антикоррупционная служба.

«В городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений. (…) Данные должностные лица задержаны в порядке статьи 128 УПК и водворены в ИВС УП города Костанай», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный подозревается в получении взятки в виде автомобиля Nissan Qashqai 2019 года выпуска стоимостью Т10,4 млн от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Газификация микрорайонов в городе Рудный».

«Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалык» по подозрению в получении взятки в сумме Т250 тыс. от представителя вышеуказанного ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Строительство водопроводных сетей поселка Восточный» на сумму Т145 млн», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток указанным должностным лицам.