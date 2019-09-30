Тиражи коллекционных монет вырастут с 2020 года – Нацбанк Казахстана

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Тиражи коллекционных монет с 2020 года вырастут, сообщает Национальный банк Казахстана.

«В 2020 году тираж монет из мельхиора качеством изготовления рrооf-like будет увеличен до 5 тыс. штук, из мельхиора качеством изготовления brilliant uncirculated до 5 тыс., 8 тыс. и 15 тыс. штук по некоторым видам монет», — говорится в ответе Нацбанка на запрос МИА КазТАГ в понедельник.

Также вырастут тиражи некоторых монет из серебра.

«Тираж монет по некоторым видам из серебра будет увеличен до 2 тыс., 3 тыс. и 3,5 тыс. штук, из золота до 250, 800, 1 тыс. штук», — указывается в ответе финрегулятора.

Нацбанк постоянно ориентировочно определяет спрос на коллекционные монеты в регионах страны, отмечается в документе.

Обеспечивает республику разменными и памятными монетами дочернее предприятие Нацбанка – Казахстанский монетный двор.