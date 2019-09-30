«И вновь о единой валюте ЕАЭС». «Культурная деградация Казахстана: есть ли свет в конце тоннеля?». «Медицинская общественность выступила в защиту коллег, привлеченных к уголовной ответственности». «Женщина-вождь в историческом фильме и мнения о «подготовке почвы»

Сетевой Казахстан 30 сентября 2019г.

IA — CENTR . RU . «И вновь о единой валюте ЕАЭС: нужна ли Казахстану монетарная суверенность?» — На прошлой неделе председатель Евразийского банка развития Андрей БЕЛЬЯНИНОВ в интервью «Российской газете» вновь поднял вопрос о единой валюте ЕАЭС. Казахстанская сторона в лице министра торговли и интеграции Бакыта СУЛТАНОВА достаточно оперативно среагировала на это заявление: высокопоставленный казахстанский функционер фактически дезавуировал его, отметив, что «мандата обсуждать вопрос введения единой валюты в рамках ЕАЭС у него (Бельянинова – прим. ред.) нет и быть не может. Полагаю, это выражение личной позиции Андрея Юрьевича как эксперта, которую может высказать каждый». Известный казахстанский экономист Петр СВОИК в статье, подготовленной специально для ИАЦ, рассуждает о том, насколько близки инициативы Бельянинова к реалиям евразийского интеграционного проекта.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Единая валюта в ЕЭАС — это всего лишь информационный вброс» — Дебаты на эту тему уже стали традицией, и даже не имеет значения, что единая валюта — это всего лишь информационный вброс, некий виртуальный маяк, про который все говорят, но который никто не хочет и не планирует создавать. Никто не принимает во внимание и тот факт, сколько раз с момента создания Союза все государства-участники четко и внятно говорили: наднациональной валюты не будет.

CAMONITOR . KZ . «Культурная деградация Казахстана: есть ли свет в конце тоннеля?» — Ни в литературе, ни в классической музыке, ни в кинематографе, ни где бы то ни было еще за годы независимости в Казахстане не появилось ничего такого, с чем он мог бы прогреметь на весь мир. Да и вряд ли появятся в обозримом будущем, полагают эксперты. О том, можно ли переломить эту тенденцию, мы беседуем с доктором искусствоведения, академическим профессором Гульзадой ОМАРОВОЙ.

«Нур-Султан, Алматы, Шымкент: успехи и провалы новых градоначальников» — В этом году у руля всех трех городов республиканского значения встали новые акимы. Кто-то из них уже успел зарекомендовать себя и даже сорвать овации, а кто-то предпочитает плыть по течению в надежде на то, что оно вынесет его на «остров сокровищ». Попробуем оценить их первые шаги и только-только начавшие формироваться образы.

TIME . KZ . «Операция без права на ошибку» — Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ не исключает, что во время оперирования Нурсултана КУДЕБАЕВА (сына начальника департамента полиции Алматы Серика КУДЕБАЕВА) была допущена врачебная ошибка. Но вместе с тем глава Минздрава против того, чтобы эскулапы, сделавшие все для спасения жизни пациентов, подвергались уголовному преследованию.

«Кто нас будет лечить?» — Медицинская общественность выступила в защиту коллег, привлеченных к уголовной ответственности. В последнее время все чаще появляются новости об уголовных делах, связанных с медиками. По официальной статистике, в Казахстане ежегодно заводится 600-800 уголовных и около 300 административных дел в отношении медработников. К примеру, только в Алматы в настоящее время идет досудебное расследование по статье 317 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК по факту смерти роженицы в роддоме №1, женщины после липосакции в частной клинике “Москва делюкс”, кончины пенсионерки в ГКБ №4, смерти молодого человека после операции в той же больнице. Но не только летальный исход может стать причиной уголовного преследования.

«Это самое дно!» — Детский омбудсмен Аружан САИН обратилась к акимам, полицейским и всем родителям страны — Почему дети способны на насилие друг над другом? Мировые исследования об этом говорят так: дети начинают этим заниматься, когда они не могут по-другому самореализоваться. Ребенок должен доказывать, что он сильнее и быстрее в спорте, что он лучше других в игре на инструменте, в рисовании и шахматах. Если таких возможностей нет, ребенок начинает самоутверждаться через унижение человеческого достоинства другого. Это самое дно! Поэтому у меня обращение к руководителям регионов — пересмотреть всю свою финансовую политику и запретить проводить концерты и всякие праздники, которые не приносят никакого толку, а направить все деньги на создание бесплатных кружков и секций для детей.

CARAVAN . KZ . «Почему Россия не намерена уходить с Байконура ближайшие 30 лет» — К сожалению, в соцсетях нередко распространяется недостоверная, а то и заведомо ложная информация, – рассказал глава администрации города Байконура Константин БУСЫГИН. – В действительности же в настоящее время действует договор аренды комплекса “Байконур”, действие которого определено президентами России и Казахстана до 2050 года. Российская Федерация подтвердила намерение дальнейшего развития города и космодрома “Байконур”, о чем свидетельствуют принятые 26 августа в Москве решения шестого заседания Российско-Казахстанской межправительственной комиссии, в работе которого я принял участие. К слову, на этом же заседании был рассмотрен вопрос о передаче в аренду РФ построенных (Казахстаном. – Авт.) пяти жилых домов, которые будут включены в жилищный фонд города. Так что слухи о скором изменении статуса города беспочвенны.

«На постоянную работу требуются бессмертные сотрудники: к чему приводит стремительное старение населения» — Год назад тогда еще депутат сената Бырганым АЙТИМОВА заявила: “По классификации ООН, если численность граждан в возрасте 65 и выше составляет 7 процентов, такое общество считается стареющим. К концу 2020 года этот показатель может составить больше 7 процентов”. Пару недель назад читаю в Инете: “На начало 2019 года процент людей старше 64 лет в Казахстане составляет 7,4 процента”. Бырганым Сариевна ошиблась? Мы стареем еще стремительнее?

KURSIV . KZ . «Как выживают моногорода в Казахстане» — Рассказываем на примере Аркалыка. Без финансовой поддержки бюджетов отопительный сезон в Аркалыке невозможен. Раньше местные власти могли запросить средства в республиканской казне. Но сегодня им приходится изыскивать иные способы получения помощи. Повышение тарифов не выход, у людей нет денег. Усугубляет ситуацию и тот момент, что одно из градообразующих предприятий сворачивает добычу бокситов.

365 INFO . KZ . «Налоговики готовят предпринимателям «сюрприз» — решили присвоить себе функции суда» — Фискалы намереваются расширить свои полномочия: дать себе право аннулировать электронные счета-фактуры. Идею инициировал Комитет госдоходов — и она встретила критику и сопротивление общества.

AZATTYQ . ORG . «Женщина-вождь в историческом фильме и мнения о «подготовке почвы»» — В казахстанский кинопрокат вышел фильм «Томирис», повествующий о царице древних кочевых племен. Картина спродюсирована младшей дочерью экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Есть мнения, что фильм, возможно, «готовит почву» в общественном сознании к приходу женщины на пост главы государства. Один из кинокритиков назвал картину «предвыборным роликом» старшей дочери бывшего главы государства.

INFORMBURO . KZ . «Первый разрешённый митинг феминисток прошёл в Казахстане» — Первый санкционированный митинг в поддержку прав женщин и гендерного равенства прошёл в Алматы на площади за кинотеатром «Сары-Арка». Около сотни женщин разных возрастов и поддерживающих их юношей и мужчин пришли на митинг с плакатами с лозунгами против насилия в отношении женщин и за гендерное равенство.

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