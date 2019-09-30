Правила определения предельных цен на некоторые виды сжиженного газа могут измениться в РК

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Правила определения предельных цен на некоторые виды сжиженного газа могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В правилах определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок (…): пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Предельные цены СНГ, реализуемого в рамках плана поставки СНГ на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, устанавливаются для: 1) производителей СНГ, собственников СНГ, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья – на объектах по наливу СНГ в железнодорожные цистерны и (или) автогазовозы; (…) В случае, указанном в подпункте 1) настоящего пункта, расходы по хранению и (или) наливу СНГ в железнодорожные цистерны и (или) автогазовозы несут соответствующий производитель сжиженного нефтяного газа или собственник СНГ, произведенного в процессе переработки принадлежащего ему на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья», — говорится в проекте приказа министерства энергетики.

В действующей редакции правил подпункт 1) звучит: «для производителей сжиженного нефтяного газа, собственников сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья – на объектах по производству СНГ». При этом, оговорки «В случае, указанном в подпункте 1) настоящего пункта (…)» в действующих правилах нет.

«Данная мера (внесение поправок – КазТАГ) продиктована в связи со сложной ситуацией при выделении СНГ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). АНПЗ технологически не может напрямую осуществлять оптовую реализацию ГСО (газосетевым организациям – КазТАГ), весь объем переработанного СНГ АНПЗ передает в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» (ПХСНГ), которые являются между собой аффилированными юридическими лицами», — сказано в обосновании к поправкам.

Отмечается, что ПХСНГ является ГСО и не может производить оптовую реализацию другим ГСО согласно закону «О газе и газоснабжении».

«Кроме того, цена перевалки составляет около Т20 тыс. за 1 тонну, а оптовая цена на СНГ для поставщиков составляет Т44 тыс. за 1 тонну. При этом, итоговая цена СНГ производства АНПЗ на примере города Караганды составит более Т94 тыс. Вместе с тем, другие оптовые поставщики СНГ осуществляют реализацию СНГ по Т44 тыс. с учетом перевалки и хранения и до города Караганды составляет: ПКОП – Т66 тыс.; СНПС – Т68 тыс.; ПНХЗ – Т71 тыс. В связи с чем, многие регионы начали отказываться от выделенного по плану поставки СНГ с АНПЗ, что, в свою очередь, дает им право отправлять невыбранный объем СНГ на экспорт», — пояснили авторы документа.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 11 октября.