Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в рядах послов Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указами главы государства: Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству; Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Румынии», — говорится в сообщении в понедельник.

Рустемов Нурбах Турарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Венгрии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству.

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен чрезвычайным и полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии.

Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сербия.

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Израиль.

«Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству», — сказано в сообщении.

Также указами Токаева: чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству; Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

«Распоряжением главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — добавили в Акорде.